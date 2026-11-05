Federica Brignone lascia i Carabinieri: annuncia il congedo e il ritorno allo Sci Club

La campionessa olimpica Federica Brignone si congeda dai Carabinieri per tornare a gareggiare con il club che l'ha lanciata. Ecco i dettagli dell'annuncio.

Federica Brignone ha annunciato ufficialmente la propria uscita dal Corpo dei Carabinieri Sportivi. La plurivincitrice del mondiale e medaglia olimpica ha condiviso la decisione attraverso un post sui propri canali social, confermando che non gareggerà più sotto le insegne dell'istituzione di polizia. La sciatrice ligure ha sottolineato che questo passaggio rappresenta una scelta consapevole e definitiva nel corso della sua carriera agonistica.

La decisione di congedo e le motivazioni

La campionessa ha dichiarato esplicitamente: "A questo punto della mia carriera ho deciso di congedarmi". Con queste parole, Brignone ha reso noto l'addio all'uniforme dei Carabinieri, un corpo che l'ha accompagnata per numerosi anni, offrendole un supporto tecnico e umano fondamentale per la costruzione del suo percorso sportivo di alto livello. La decisione non è stata presa alla leggera, ma nasce da un'esigenza di cambiamento e di chiusura di un capitolo importante della sua vita professionale.

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Il ritorno alle origini con il nuovo club

Non si tratta di un addio totale alle competizioni, ma piuttosto di una transizione verso una nuova realtà. Federica Brignone ha precisato: "Tornerò sugli sci per i colori dello sci club con cui sono cresciuta". La sciatrice tornerà a vestire i colori della formazione che le ha dato le prime opportunità, quella che l'ha lanciata nel mondo dello sci di élite. Questo ritorno alle origini simboleggia un legame profondo con le radici della sua carriera, garantendo continuità al suo impegno agonistico.

La scelta di tornare allo Sci Club con cui è cresciuta permette alla Brignone di mantenere un ambiente familiare e conosciuto, dove ha sviluppato le capacità che l'hanno portata ai vertici mondiali. Questo passaggio sottolinea l'importanza del contesto di allenamento e della fiducia costruita negli anni, elementi fondamentali per la preparazione delle prossime gare. Federica Brignone non interrompe la sua attività, ma cambia scenario competitivo per affrontare le sfide future.

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Ringraziamenti al Centro Sportivo Carabinieri

Nel messaggio di accompagnamento all'annuncio, la campionessa ha espresso i propri sentimenti di gratitudine verso l'istituzione che l'ha sostenuta. "Grazie al Centro Sportivo Carabinieri che mi ha accompagnato per tanti anni, pieni di successi", ha scritto Brignone. Le parole dimostrano un profondo rispetto e apprezzamento per il lavoro svolto dal Centro Sportivo, che ha fornito le condizioni ideali per il raggiungimento di traguardi importanti.

L'annuncio è stato accompagnato da una foto in divisa, un'immagine che racconta simbolicamente il momento di passaggio. La sciatrice ha utilizzato questo spazio per salutare i colleghi e i sostenitori, riconoscendo il ruolo svolto dai Carabinieri nella sua crescita personale e sportiva. Il tono del messaggio è stato di riconoscenza, evitando toni drammatici o di lutto, ma presentando la notizia come un naturale evolversi del percorso atletico.

Impatto sulla scena dello sci italiano

La decisione di Federica Brignone di lasciare i Carabinieri avrà ripercussioni sulla composizione delle squadre di rappresentanza e sulle dinamiche di supporto agli atleti di vertice. La sua figura è stata un punto di riferimento per molti giovani atleti che guardano al Centro Sportivo come modello di integrazione tra servizio militare e attività sportiva di alto livello. Il suo congedo segna la fine di un'era per il reparto, che perde uno dei suoi simboli più vincenti.

Tuttavia, il ritorno di Federica Brignone alle competizioni, pur con nuove vesti, garantisce che il nome della sciatrice rimarrà al centro dell'attenzione mediatica e sportiva. La comunità dello sci italiano segue con interesse le sue prossime mosse, attendendo di vedere come si adatterà alla nuova struttura del club che l'ha vista crescere. La sua esperienza continuerà a essere un patrimonio prezioso per il futuro dello sport nazionale.