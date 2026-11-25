Federica Brignone annuncia il ritiro ufficiale dallo sci alpino a 36 anni per dolori alla gamba sinistra, a due anni dalle sue vittorie olimpiche. La Tigre saluta il mondo dello sport che ha dominato per oltre un decennio.

Federica Brignone ha annunciato oggi il suo ritiro definitivo dalle competizioni di sci alpino, confermando attraverso un video messaggi le difficoltà fisiche che la ostacolano. La sciatrice, nota anche con il soprannome Tigre, ha spiegato che il dolore persistente alla gamba sinistra le impedisce di continuare a gareggiare ad alti livelli. Questa decisione pone fine a una carriera straordinaria durata oltre quindici anni, segnata da record storici e dal trionfo olimpico.

Il dolore fisico blocca la carriera della campionessa

La ex numero uno del mondo ha dichiarato che i recenti giorni trascorsi sulla neve le hanno confermato l'impossibilità di competere senza sofferenze insopportabili. Nonostante l'intervento chirurgico per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro, avvenuto novantuno giorni fa, il recupero non è stato sufficiente per permetterne il ritorno alle gare. La Brignone ha espresso il desiderio di disputare un'ultima gara per salutare il pubblico e il mondo dello sport che ama profondamente, promettendo di comunicare tempo e luogo dell'addio quando le condizioni lo permetteranno.

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Un palmarès storico tra record e medaglie olimpiche

Nata a Milano il quattordici luglio mille novecento novanta, Federica Brignone è figlia dell'ex sciatrice Maria Rosa Ninna Quario e dell'allenatore Daniele. Il suo esordio in Coppa del Mondo risale al ventotto dicembre mille novecento settantasette nel gigante di Lienz, dando inizio a un percorso che l'ha portata a disputare trecentosessantatre gare nel massimo circuito internazionale. Con ottantacinque podi e trentasette vittorie, occupa la quarta posizione nella classifica di tutti i tempi, superata solo da Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn, e Maria Höfl-Riesch, e davanti alla connazionale Marta Bassino.

I suoi successi comprendono due titoli generali di Coppa del Mondo, ottenuti nel ventidue e nel venticinque, oltre a cinque coppe di specialità. Il punto più alto della sua carriera si è raggiunto ai Giochi di Milano Cortina ventidue, dove ha vinto l'oro nel gigante e nel supergigante. Questi traguardi l'hanno portata a totalizzare cinque medaglie olimpiche, aggiungendosi all'argento di Pechino ventidue e al bronzo di PyeongChang diciotto. La sua forza è emersa nonostante una grave frattura del piatto tibiale e della testa del perone, verificatasi dieci mesi prima dei giochi invernali.

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I numeri della dominatrice dello sci alpino

La carriera di Federica Brignone è costellata di primati che hanno fatto la storia dello sci italiano. La sua prima vittoria in Coppa del Mondo è arrivata il ventiquattro ottobre ventunquindicinque nel gigante di Sölden, mentre il primo podio risale al ventotto novembre duemilanove a Aspen. Nel suo bagaglio tecnico figurano diciassette vittorie nel gigante, tredici nel supergigante, cinque in combinata e due in discesa, dimostrando una versatilità rara nel panorama internazionale.

La sua capacità di tornare in forma dopo infortuni devastanti ha rappresentato un esempio di resilienza per l'atletica mondiale. La conquista del doppio oro a Milano Cortina ha confermato la sua superiorità tecnica e mentale in un momento di massimo splendore. Il suo ritiro coincide con la chiusura di un'epoca dominata dalla sua costanza e dai suoi risultati costanti nelle gare più importanti del circuito mondiale.

L'addio ai campi da gioco e il futuro della atleta

Con questo annuncio si chiude il capitolo agonistico della sciatrice milanese, lasciando un vuoto significativo nello sport nazionale. Federica Brignone ha confermato la sua volontà di rimanere in contatto con il mondo dello sci attraverso un'ultima gara saluto, un evento che i tifosi attendono con impazienza. La comunità sportiva italiana riconosce in lei una delle figure più importanti degli ultimi vent'anni, capace di unire tecnica, carisma e risultati di livello mondiale. Il suo contributo alla popolarità dello sci alpino in Italia sarà un'eredità duratura nel tempo.