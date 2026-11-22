Federica Curletta, insegnante ed ex giornalista di Civitanova, è morta a 43 anni per una recidiva di malattia. Lascia il marito e due figlie piccole.

Federica Curletta, 43 anni, insegnante ed ex giornalista originaria di Civitanova, è morta a causa di una recidiva della malattia che le era già stata diagnosticata. Per anni è stata uno dei volti di Tv Centro Marche. Lascia il marito Michele Cerrone e due figlie piccole.

I funerali di Federica Curletta sono fissati per domani alle 15 a San Gabriele. La notizia della scomparsa è stata diffusa nelle ultime ore e ha colpito la comunità locale, in cui la giornalista era conosciuta sia per il lavoro in televisione sia per l'attività di insegnante.

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Recidiva della malattia e carriera di Federica Curletta

La malattia di Federica Curletta è ricomparsa dopo un periodo in cui sembrava superata, e la recidiva ha portato alla morte della giornalista all'età di 43 anni. Il percorso di Curletta è stato diviso tra l'insegnamento e il giornalismo televisivo.

Come giornalista, Federica Curletta ha lavorato per Tv Centro Marche, emittente di riferimento per il territorio marchigiano, dove per anni è apparsa davanti alle telecamere. Successivamente ha scelto di dedicarsi all'insegnamento, professione che esercitava al momento della scomparsa.

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Il marito Michele Cerrone e le due figlie piccole

Il marito di Federica Curletta è Michele Cerrone, responsabile amministrativo della Civitanovese Calcio. Con lui la giornalista lascia due figlie di età ancora molto giovane, che restano ora senza la madre.

Le esequie si svolgeranno a San Gabriele, dove la famiglia e gli amici potranno salutare Federica Curletta nel giorno fissato per la cerimonia funebre. Il passaggio dalla vita professionale al lutto familiare rende la perdita particolarmente dolorosa per il contesto cittadino di Civitanova.