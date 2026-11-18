Federica Masolin parla di sua figlia Nina e del compagno Cristian. La giornalista Sky rivela i suoi desideri per il futuro e la gestione della vita privata.

Federica Masolin, volto di punta di Sky Sport, ha aperto un dialogo sincero sulla sua vita familiare, concentrandosi in particolare sul suo desiderio più grande per la figlia Nina. La giornalista e conduttrice, allontanandosi dagli schermi della Formula 1 e degli studi televisivi della Champions League, ha rivelato il suo approccio materno e professionale con una trasparenza rara. Il suo augurio principale per la piccola Nina è quello di crescere con la libertà di pensiero, desiderando accompagnarla nelle sue decisioni senza mai diventare invadente.

Maternità e prospettive future

La nascita di Nina ha portato una nuova luce nella vita della giornalista, che ora affronta il futuro con serenità e senza le pressioni del passato. Quando viene interpellata riguardo a un eventuale matrimonio con il suo compagno Cristian, Federica mantiene un atteggiamento realistico ma aperto. Non esclude l'ipotesi di unirsi legalmente al partner, suggerendo che questo passo potrebbe essere intrapreso semplicemente per organizzare una festa da condividere insieme alla bambina.

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Anche l'idea di allargare ulteriormente il nucleo familiare è stata discussa con un pragmatismo misurato. In passato, durante la sua giovinezza, Masolin desiderava avere tre figli. Oggi, da adulta, ammette che un secondo figlio sarebbe un piacere, ma non ha programmi rigidi o scadenze precise. Questo approccio riflette la sua volontà di gestire il scorrere del tempo senza ansie anagrafiche, mantenendo sempre la mente attiva e piena di progetti professionali.

Privacy e dinamica familiare

La sfera privata di Federica Masolin è rimasta blindata da sempre, una scelta condivisa apertamente con il suo compagno Cristian. I due si sono conosciuti durante il periodo della pandemia di Covid, attraverso amici comuni. Cristian è descritto come un manager di un'azienda che segue attivamente lo sport, oltre ad essere un padre premuroso. La giornalista sottolinea che il partner non è geloso né oppressivo, accettando la sua fama e permettendogli di comparire occasionalmente in alcune foto.

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Nonostante sia una personalità mediatica molto seguita, Federica difende con fermezza i confini della sua vita intima. Utilizza le piattaforme digitali quasi esclusivamente come vetrina professionale, raccontando il suo lavoro e le sue esperienze. Riconosce che i social network offrono a tutti la possibilità di commentare, a volte in maniera negativa, ma li giudica strumenti neutri se adoperati con buon senso per divulgare notizie e contenuti sportivi.

Visione sul femminismo e carriere

La giornalista esprime una visione pragmatica e antifondamentalista del femminismo, rifiutando etichette rigide o contrapposizioni ideologiche estreme. Non apprezza i movimenti che si definiscono in senso assoluto e non gradisce gli estremismi. Il suo principio cardine riguarda il mondo del lavoro: ritiene sbagliato, già in partenza, distinguere tra uomo e donna in base al genere, preferendo concentrarsi sulle competenze e sul valore professionale di ciascun individuo.

Il percorso professionale di Masolin è segnato da un entusiasmo duraturo per le grandi sfide sportive. Dalle indimenticabili Olimpiadi fino al decennio trascorso nel paddock della Formula 1, l'esperienza le ha lasciato legami profondi con i colleghi. Il suo passaggio al calcio europeo, come volto femminile della Champions League su Sky, ha superato ogni aspettativa grazie a un team affiatato di grandi nomi dello sport e del giornalismo.

Passioni e prospettive personali

Fuori dagli studi televisivi, Federica ha mantenuto intatto il suo spirito curioso e il legame con i colori dell'Italia. Cresciuta in una famiglia con diverse affiliazioni calcistiche, ha scelto di tifare esclusivamente per la Nazionale Azzurra, ammirando i campioni azzurri di tennis e automobilismo senza rinunciare alla sua fede per la Ferrari. Se avesse a disposizione una carta di credito senza limiti, sceglie di investire nel turismo, preferendo i biglietti aerei per scoprire il mondo allo shopping di lusso.