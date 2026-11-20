Secondo un giornale, il cantautore Eros e Federica Monacelli sarebbero una coppia, ma nessuno dei due ha confermato la notizia.

Il cantautore romano Eros e l'ex campionessa italiana di pugilato Federica Monacelli sarebbero legati da una relazione sentimentale, secondo quanto riportato da un giornale che ha pubblicato alcuni scatti dei due. La differenza d'età tra i due è di 27 anni: Monacelli ha 36 anni, mentre il cantautore ne ha 27 in più.

Né Eros né Federica Monacelli hanno confermato la notizia. Secondo il quotidiano, le immagini mostrano una confidenza che lascia poco spazio ai dubbi, e per il cantautore romano si tratterebbe della prima relazione pubblica di questo tipo.

Also read Eros Ramazzotti Federica Monacelli: dettagli sulla relazione

Federica Monacelli, dal tennis al pugilato

Prima di dedicarsi al ring, Federica Monacelli ha praticato il tennis per dodici anni. A 16 anni si è trasferita a Barcellona per inseguire il sogno del professionismo.

Quel progetto è svanito, anche se Monacelli è arrivata a indossare la maglia della Nazionale. Un infortunio al ginocchio l'ha fermata proprio alla vigilia del suo debutto da professionista.

Advertisement

Il pugilato è diventato così la disciplina a cui Federica Monacelli ha scelto di restare legata. Lei ne ha sempre parlato come di una scuola di vita, soprattutto per le donne, e non ha mai smesso di sostenerne il valore formativo.

Il pugilato come scuola di vita per le donne

Nel racconto del giornale, l'idea del pugilato come percorso di crescita personale per le donne è il filo conduttore del profilo di Monacelli. Il quotidiano non riferisce collegamenti diretti tra lei e altre iniziative legate al tema.

Nello stesso articolo compaiono anche i corsi di autodifesa gratuiti e aperti a tutti promossi dai City Angels. Il giornale non attribuisce a Monacelli alcun ruolo nell'organizzazione di questi corsi, che vengono citati come esempio di formazione accessibile.

Passioni, famiglia e la serata con Eros

Tra le passioni di Federica Monacelli figurano lo yoga, il surf e le moto da rally, ma soprattutto i cavalli. Il racconto cita anche un agriturismo sulle colline emiliane, senza specificare quale sia il rapporto di Monacelli con la struttura.

Advertisement

Il giornale ricorda inoltre una curiosità di famiglia: il nonno di Monacelli, Luigi Zannier, ha giocato nel Milan e nel 1957 ha vinto lo scudetto. Anche questo dettaglio è riportato dal quotidiano senza ulteriori conferme ufficiali.

Secondo la ricostruzione, il cantautore si sarebbe comportato da gentiluomo: le avrebbe aperto la portiera dell'auto e la porta del locale, per poi riaccompagnarla a casa. I due sarebbero rimasti a lungo a chiacchierare in macchina prima di salutarsi, dopo che Monacelli si era augurata che Eros trovasse una donna con cui essere felice.