Federica Nargi e Simone Matri: amore, ironia e complicità dopo 17 anni insieme

La showgirl e l'ex calciatore confermano la solidità del loro legame attraverso episodi di tenerezza e divertimento sui social, raccontando come superano le difficoltà con buona volontà e leggerezza.

Sono una delle coppie più longeve e amate del mondo dello spettacolo. Stanno insieme dal marzo del 2009, ben 17 anni, hanno due splendide bambine.

La stessa Federica Nargi aveva recentemente svelato di alcuni problemi nel rapporto con l'ex calciatore, sempre superati con impegno e amore: "Nell'amore ci vuole tanta buona volontà. I momenti di crisi li passano tutti, e anche noi ne abbiamo avuti". Quando mi dicono: e che i due abbiano un rapporto unico lo si capisce subito, basta vedere i loro post sui social dove si. Nargi, infatti, riprende di nascosto Matri mentre si allena in vacanza.

L'ex calciatore, infatti, prende il sole disteso sul lettino facendo gli addominali. Poi lei gli chiede: "Hai il senso di colpa per quello che hai mangiato?

" E lui: "Ho il senso di responsabilità nei tuoi confronti", lasciando intendere che debba mantenersi in forma per sua moglie Federica ed essere un uomo aitante ai suoi occhi. Ma la risposta iconica di Federica Nargi non è tardata ad arrivare: "Falso", lo accusa e poi subito scoppia a ridere. Ancora una volta, i due hanno dimostrato che il segreto dell'amore duraturo sta nel ridere insieme e nel non prendersi troppo sul serio





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