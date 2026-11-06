Federica Panicucci Londra Weekend con Marco Bacini

Federica Panicucci condivide foto dal weekend londinese con Marco Bacini. La conduttrice Mediaset celebra i suoi 59 anni insieme al compagno, legato a lei da dieci anni.

Federica Panicucci e Marco Bacini hanno trascorso un weekend speciale a Londra, pubblicando su Instagram nuove immagini del loro viaggio. La conduttrice toscana, che compie 59 anni, ha condiviso con i suoi fan le foto scattate nella capitale britannica insieme al suo compagno Marco Bacini, un milanedese di 49 anni.

Il weekend londinese della conduttrice

Il post, intitolato "Scatti da Londra, parte II", è stato pubblicato lo scorso 5 novembre. Federica ha taggato Marco Bacini, descrivendo il contenuto con le parole "Con il mio amore Marco". Questo aggiornamento segue il precedente "parte I", pubblicato qualche giorno prima, completando così il racconto di una breve fuga organizzata dalla coppia.

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La conduttrice di Mediaset, nota volto di punta del network, ha voluto celebrare un traguardo importante della sua vita condividendo questi momenti di intimità e bellezza. Il viaggio a Londra è servito anche come momento di pausa dal ritmo intenso della sua carriera televisiva quotidiana.

Stile e dettagli del viaggio

Nelle foto più recenti, Federica indossa un lungo vestito nero con le spalle scoperte, accompagnato da una lunga collana, bracciali e orecchini che completano l'outfit. Lo smalto perfetto è un altro dettaglio curato nella presentazione delle immagini, insieme a una cena a base di pesce gustato in un ristorante londinese.

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Le immagini mostrano anche alcuni quadri esposti durante la passeggiata e il filmato della coppia che cammina insieme per le vie della capitale britannica. Gli scatti sono stati opportunamente coperti, mantenendo un'atmosfera riservata ma elegante. Federica Panicucci celebra i suoi 59 anni con stile e grazia, avvicinandosi al decennio successivo della sua vita.

Relazione e carriera televisiva

Federica Panicucci è legata a Marco Bacini da ormai 10 anni. Il rapporto tra i due è caratterizzato da un equilibrio trovato nel tempo, con Federica che si definisce "esagerata" e Marco come colei che le ha insegnato a ridimensionare. La conduttrice ha espresso la sua gratitudine verso la vita, mancando però molto al suo papà.

Ogni giorno, Federica Panicucci conduce "Mattino 5", il programma Mediaset insieme a Francesco Vecchi. La sua esposizione quotidiana la rende un volto familiare per il pubblico, che la elogia sui social network con commenti come "Meravigliosa" e "Bellissima e anche molto brava come conduttrice". I fan seguono ogni mattina il suo programma, apprezzando la sua professionalità e il suo fascino.