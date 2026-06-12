Federica Panicucci si laurea a 58 anni: traguardo accademico e lezione di stile

La conduttrice televisiva Federica Panicucci ha ottenuto la laurea all'età di 58 anni, condividendo l'emozionante momento sui social. La notizia evidenzia sia il raggiungimento di un importante obiettivo personale, ottenuto con studio e determinazione nonostante gli impegni professionali, sia l'accurata scelta dell'outfit per la cerimonia, che ha catalizzato l'attenzione degli appassionati di moda.

Federica Panicucci , celebre conduttrice televisiva italiana, ha raggiunto un importante traguardo accademico laureandosi all'età di 58 anni . La notizia è stata annunciata dalla stessa Panicucci attraverso i suoi profili social, in particolare su Instagram , dove ha pubblicato un carosello di fotografie che documentano il momento della proclamazione.

Negli scatti, la conduttrice appare radiosa e visibilmente emozionata, mentre stringe tra le mani la tesi di laurea, indossa la tradizionale corona d'alloro e riceve un mazzo di fiori. Nella didascalia che accompagna le immagini, Panicucci ha espresso la sua profonda soddisfazione, definendo questo traguardo come profondamente suo e frutto di un percorso di studio, disciplina, curiosità e desiderio.

Ha sottolineato come il conseguimento della laurea, avvenuto in una fase piena della sua vita, abbia un sapore particolarmente intenso, ringraziando e manifestando emozione e felicità. Parallelamente al valore accademico, l'evento ha attirato l'attenzione per l'outfit scelto dalla conduttrice per l'occasione. Con la stagione degli eventi formali nel vivo, Panicucci ha offerto una lezione di stile indossando un tailleur doppiopetto dalla giacca leggermente avvitata, abbinata a pantaloni coordinati che valorizzano la silhouette.

A completare il look, un paio di décolletées nude a punta che slanciano la figura e aggiungono un tocco di eleganza classica. La scelta stilistica è stata ampiamente discussa e apprezzata da esperti di moda e fan





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