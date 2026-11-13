Federica Pellegrini ai neolaureati di Venezia: non temete i cambi di rotta

Federica Pellegrini ha parlato a mille neolaureati in Piazza San Marco a Venezia, invitandoli a non temere i cambi di rotta e a costruire il proprio futuro.

Giovedì 12 novembre, Piazza San Marco a Venezia si è riempita di ombrelli colorati mentre l'acqua alta lambiva i masegni e circa mille neolaureati si preparavano a festeggiare il traguardo accademico. Ad accoglierli sotto la pioggia battente è stata la campionessa olimpica Federica Pellegrini, che ha preso la parola davanti alla platea rivolgendosi direttamente ai giovani.

Per rompere il ghiaccio, Pellegrini ha scherzato sulla marea, dicendo di aver portato lei l'acqua perché non avrebbe potuto fare altrimenti. Il tono leggero ha subito alleggerito l'atmosfera, prima che la nuotatrice passasse a un racconto più personale sul proprio percorso.

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Federica Pellegrini racconta il passaggio dopo le gare

Federica Pellegrini ha raccontato ai neolaureati il momento di passaggio che ha vissuto dopo il ritiro dalle gare e la maternità, quando si è chiesta cosa fare dopo aver dedicato gran parte della sua vita a un solo obiettivo. Guardando i giovani davanti a sé, ha detto di rivedere proprio quella domanda, la stessa che si pone chi chiude una fase importante.

Nel suo intervento, Pellegrini ha messo in discussione l'idea che il valore di una persona si riduca a un punteggio o a un trofeo. Ha ricordato che, in gara, il tocco sulla piastra si decideva per un battito di ciglia, un dettaglio che per anni ha pesato sul suo modo di misurarsi.

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Con il passare del tempo, ha spiegato, la prospettiva cambia radicalmente. Secondo la campionessa, ciò che conta davvero è la capacità di guardarsi indietro con onestà e riconoscere il cammino percorso, anche quando non ha prodotto medaglie.

Il rettore Marco Sgarbi e il peso dell'ansia da prestazione

Accanto al rettore Marco Sgarbi, che ha invitato i giovani a costruire ponti in un mondo diviso, Federica Pellegrini ha voluto togliere peso all'ansia da prestazione che accompagna la fine degli studi. Per lei, la fine dell'università, come l'ultima bracciata in vasca, porta con sé aspettative altissime e la paura di sbagliare direzione.

Pellegrini ha ammesso con franchezza di aver attraversato momenti difficili dopo la nascita della figlia Matilde, dicendo di essere stata vicina alla depressione. Proprio da quell'esperienza, ha spiegato, è nata una visione più fragile e più umana del successo, in cui le difficoltà fanno parte del percorso.

Il messaggio centrale è stato chiaro: non sempre si può controllare il risultato finale, ma si può sempre decidere come affrontare il viaggio. Per questo ha chiesto ai neolaureati di non temere i cambi di rotta, considerandoli parte naturale di una vita professionale e personale.

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Il futuro dei neolaureati tra ambizione e coraggio

Nella chiusura del suo intervento, la campionessa olimpica ha spostato lo sguardo sul futuro dei mille studenti riuniti sotto gli ombrelli veneziani. Ha sottolineato che, dopo il titolo appena conquistato, da quel giorno in avanti avrebbero avuto la possibilità di costruire qualcosa di ancora più grande, cioè la propria storia.

Prima di lasciare il palco, Pellegrini ha rivolto ai laureati un augurio preciso: scrivere la propria storia con ambizione, con passione e soprattutto con coraggio, e farlo a modo loro. Le sue parole hanno strappato l'approvazione della piazza, che ha accolto il messaggio con un lungo applauso sotto la pioggia.