Federica Pellegrini invia diffida a Matteo Bassetti per commenti su gare con febbre. Lo studio Munari & Partners contesta il medico. Ecco i dettagli.

Federica Pellegrini, nota campionessa olimpica e imprenditrice del settore sportivo, ha avviato una procedura legale formale nei confronti del professor Matteo Bassetti, prestigioso infettivologo dell'Ospedale San Martino di Genova. L'iniziativa è stata portata alla luce dalla scrittrice e opinionista Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, che ha rivelato i retroscena di un acceso dibattito nato online tra le due figure pubbliche. La disputa riguarda la legittimità di competizioni sportive praticate durante stati febbrili, un tema che ha diviso l'opinione pubblica e scatenato una reazione a catena di natura giuridica.

Origine del dibattito sportivo e medico

L'episodio che ha innescato la controversia ha avuto origine alcuni giorni fa, quando Federica Pellegrini ha pubblicato un video sulla piattaforma Instagram. In tale contenuto, l'ex nuotatrice si rivolge ai giovani atleti della sua accademia con un'esortazione a non arrendersi di fronte alle avversità fisiche. La campionessa afferma esplicitamente di aver gareggiato anche con quaranta gradi di febbre e con una spalla immobilizzata, sostenendo che la determinazione personale sia il fattore determinante per superare questi ostacoli.

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Pellegrini ha ulteriormente chiarito che tale mentalità vale anche per gli allenamenti quotidiani, dove è importante dare il massimo pur essendo in una condizione fisica che corrisponde solo al sessanta o settanta per cento del proprio potenziale. Queste dichiarazioni, pur avendo un intento motivazionale, sono state interpretate da diversi osservatori come un incitamento a ignorare i segnali di allarme del corpo, aprendo la strada a critiche da parte della comunità scientifica.

La replica dell'infettivologo e la sua analisi

In risposta diretta alle affermazioni della nuotatrice, il professor Matteo Bassetti ha pubblicato un reel il giorno successivo a quelli di Pellegrini. L'infettivologo ha riconosciuto i meriti sportivi dell'ex campionessa, ma ha lanciato un severo avvertimento medico contro la pratica di gareggiare con alte temperature corporee. Bassetti ha spiegato che esporre il proprio corpo a sforzi estremi durante la febbre comporta rischi concreti, inclusa la possibilità di sviluppare infezioni gravi e mettere a rischio la propria vita.

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Il medico ha sottolineato che il messaggio trasmesso da Pellegrini è potenzialmente pericoloso perché sottointende che la volontà possa annullare le conseguenze biologiche dello sforzo fisico in condizioni di malattia. Questa presa di posizione ha contribuito ad alzare la tensione nel dibattito pubblico, trasformando una discussione apparentemente tecnica su etichetta sportiva in una polemica sulla salute pubblica e sulla responsabilità dei personaggi pubblici.

Evoluzione legale e posizioni contrastanti

La situazione si è aggravata quando Matteo Bassetti è apparso come ospite nel programma Il Colibrì su San Marino RTV. Durante la trasmissione, l'infettivologo ha accostato la vicenda alle recenti critiche rivolte da Matteo Giunta ai genitori che portano i figli febbricitanti all'asilo. Bassetti ha parlato apertamente di "due pesi e due misure", suggerendo che gli standard di giudizio applicati agli atleti professionisti siano diversi da quelli richiesti ai bambini, una posizione che ha infuocato ulteriormente gli animi.

In data 10 novembre, lo studio legale Munari & Partners ha inviato una diffida formale al professor Bassetti, agendo per conto di Federica Pellegrini e della Fede Academy. L'atto legale accusa l'infettivologo di aver "maliziosamente e strumentalmente travisato" il racconto autobiografico della nuotatrice. La lettera intimava la rimozione entro quarantotto ore di tutti i contenuti ritenuti offensivi, estendendo la richiesta anche a spazi di terzi dove le dichiarazioni sarebbero potute apparire.

Rifiuto della diffida e prospettive future

La richiesta dello studio Munari & Partners è stata categoricamente respinta dai legali dell'infettivologo. La difesa di Bassetti ha rivendicato il legittimo diritto di esercitare la critica senza offese, affermando che le sue dichiarazioni rientrano nella libertà di espressione e nella responsabilità professionale di un medico. I legali hanno inoltre sottolineato l'impossibilità pratica di intervenire su testate giornalistiche o reti televisive esterne come San Marino RTV, chiedendo invece un confronto diretto e civile tra le parti.

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Questa reazione ha consolidato la posizione dell'infettivologo, che non intende ritirare le proprie considerazioni mediche. Selvaggia Lucarelli ha commentato la situazione definendo lo scontro una "scaramuccia" che ha visto coinvolti strumenti legali invece che un semplice dialogo, citando anche il contesto personale di Pellegrini in relazione ai primi tre mesi di maternità. Il caso resta un esempio di come i confini tra opinione pubblica, responsabilità legale e consiglio medico possano diventare terreno di scontro mediatico, con esiti ancora da definire nel panorama dell'informazione italiana.