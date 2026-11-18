Federica Pellegrini chiede a Matteo Bassetti di rimuovere entro 48 ore i post sulla febbre in gara, ma i legali dell'infettivologo respingono la diffida.

Lo scontro legale tra Federica Pellegrini e Matteo Bassetti è entrato in una fase formale. La campionessa olimpica ha inviato all'infettivologo una diffida chiedendo di rimuovere entro 48 ore i contenuti pubblicati sul tema della febbre in gara. Bassetti ha respinto la richiesta e ha reso pubblica la risposta dei propri legali sul profilo X.

La vicenda nasce da un video diffuso sui social il 15 ottobre, in cui Pellegrini si rivolgeva ai giovani atleti della sua Fede Academy. Parlando di sacrificio e determinazione agonistica, l'ex nuotatrice ha raccontato di aver gareggiato con 40 di febbre e con una spalla che non girava. Il messaggio ha innescato una polemica di natura medica ed educativa.

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Le parole di Pellegrini e la critica di Bassetti

Bassetti ha definito non eroismo gareggiare con 40 di febbre, contestando la pericolosità del messaggio. Nel video Pellegrini ha incoraggiato i ragazzi con una frase volgare, censurata nel testo, sostenendo che si gareggia anche con la febbre e che dipende da quanto uno lo voglia.

Intervenendo su Instagram, Bassetti ha distinto tra raccontare la propria esperienza e trasmettere un messaggio che i più giovani potrebbero interpretare come un esempio da seguire. Ospite negli studi di San Marino Rtv, il professore ha parlato di due pesi e due misure, accostando le dichiarazioni della campionessa alle critiche che Matteo Giunta, marito e allenatore di Pellegrini, ha rivolto ai genitori che portano i figli all'asilo con la febbre.

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Diffida legale e risposta dei legali di Bassetti

Federica Pellegrini ha scelto la via formale per contestare quell'accostamento e i post pubblicati online, chiedendo l'immediata cancellazione dei contenuti. Nella nota diffusa su X, Bassetti ha spiegato che la diffida gli è stata inviata per conto della signora Pellegrini e che i suoi legali, Massimo Boggio, Paolo Canepa e Cesare Bruzzone, hanno risposto con una lettera.

Secondo i legali, il professore ha espresso una valutazione sul contenuto di un messaggio pubblico nei limiti della correttezza e della continenza espressiva. Non ha rivolto offese né attribuito fatti inveritieri, e per questo la sua dichiarazione non avrebbe leso l'onore, la reputazione o l'identità personale della campionessa, che il professore dice di stimare.

I legali contestano inoltre l'attribuzione a Bassetti di comportamenti improntati a malizia, strumentalità e manipolazione, definendola priva di riscontro obiettivo. Le richieste di cessazione, di non riproposizione dell'accostamento tra i due messaggi e di rimozione dei contenuti entro 48 ore non saranno accolte.

Cosa comporta lo scontro e i prossimi passi

Lo scontro ruota attorno al confine tra la critica di un messaggio pubblico e la tutela della persona che lo ha pronunciato. Bassetti sostiene di voler mantenere il proprio diritto a esprimere opinioni su temi di rilievo pubblico, in particolare quelli legati all'area scientifica di cui si occupa da decenni.

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La chiusura della nota lascia intendere che la controversia potrebbe proseguire, perché la richiesta di Pellegrini non è stata accolta. Il testo disponibile non riporta ulteriori atti, decisioni o date successive, quindi il caso resta aperto sia sul piano legale sia nel dibattito pubblico sul tema della febbre in gara.