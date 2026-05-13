Federico Freni ritirato dalla corsa per la presidenza della Consob

Il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, ha annunciato la propria decisione di ritirarsi dalla corsa per la presidenza della Consob, dopo la scadenza del mandato settennale di Paolo Savona. La decisione è stata presa dopo un'intensa trattativa politica e mentre in autunno terminerà anche il mandato di Giuseppe Busia alla guida dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, ha ritirato la sua candidatura per presidenza della Consob , dopo la scadenza del mandato settennale di Paolo Savona. La sua scelta è stata spiegata come quella di un 'uomo di rotture' che preferisce risolvere i problemi rispetto a crearli.

La Lega commenta positivamente la decisione, sottolineando la sua responsabilità e senso istituzionale. La nomina di Freni è stata attesa fin dal governo ma non è stata raggiunta una quadra politica. Nel frattempo, la presidenza dell'Antitrust è in scadenza e terminerà anche il mandato di Giuseppe Busia alla guida dell'Autorità nazionale anticorruzione





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