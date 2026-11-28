Il modello Federico Massaro è coinvolto in una controversia legale a Los Angeles per presunta violazione di un contratto di donazione di sperma con Zifan Li.

Una disputa legale di natura personale ha raggiunto i media internazionali, coinvolgendo il modello italiano Federico Massaro, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al reality show Grande Fratello. La vicenda, sviluppatasi a Los Angeles, riguarda un accordo per la donazione di sperma stipulato con la donna Zifan Li, che ha recentemente citato in giudizio Massaro davanti alla Corte superiore di Los Angeles. La controparte sostiene che il modello abbia violato un patto di esclusiva, compromettendo il suo percorso riproduttivo e causandole un grave danno emotivo ed economico.

I dettagli della controversia legale a Los Angeles

Zifan Li, 47 anni, ha avanzato pretese di risarcimento affermando di aver concluso un accordo esclusivo con Federico Massaro per la donazione del proprio materiale genetico. Secondo gli atti giudiziari citati dal New York Post, Massaro avrebbe effettuato due donazioni presso la Incinta Fertility Clinic di Los Angeles nel novembre 2024. La ricorrente sostiene che l'intesa prevedesse l'esclusività del modello fino al raggiungimento di una gravidanza andata a buon fine, momento in cui l'impegno sarebbe terminato.

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La donna afferma di aver rinunciato ad altri potenziali donatori affidandosi esclusivamente a Massaro, trovandosi inoltre nell'ultima fase biologica utile del proprio percorso riproduttivo. La situazione sarebbe precipicata quando la clinica avrebbe richiesto a Massaro di diventare un donatore anche per la struttura stessa, una proposta che il modello avrebbe accettato, portando Li a confrontarsi direttamente con lui. Di fronte a questa svolta, Li ha intrapreso la via legale per tutelare i propri diritti e le proprie aspettative.

Evidenze contrattuali e messaggi WhatsApp

Il nucleo della causa si basa su presunte prove documentali e digitali che, secondo la parte attrice, confermerebbero la natura vincolante dell'accordo originale. Tra gli atti figurerebbero diversi messaggi scambiati via WhatsApp tra le due parti, nei quali si fa riferimento a un ulteriore accordo di esclusiva, al pagamento di spese residue e al rientro del modello in Italia. Questi scambi comunicativi sono stati presentati come testimonianza di un impegno preso e successivamente disatteso.

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Inoltre, è emerso un documento datato 20 novembre 2024, utilizzato per la domanda di donazione, in cui Massaro indica la propria professione di modello. Questo dettaglio anagrafico e professionale è stato inserito nel fascicolo giudiziario per delineare il profilo del donatore al momento della firma dell'accordo iniziale. Li sostiene che queste evidenze dimostrino come Massaro fosse pienamente consapevole degli obblighi assunti, rendendo la sua successiva collaborazione con la clinica una violazione diretta della fiducia riposta in lui.

Le difese di Massaro e la reazione pubblica

Dopo l'emersione del caso sui media, Federico Massaro ha scelto di rispondere pubblicamente attraverso un video pubblicato sui propri canali social, cercando di chiarire la sua posizione. Il modello ha dichiarato di essere molto nervoso e a disagio per dover trattare pubblicamente una questione che considera strettamente privata e delicata, impegnandosi a mantenere riservato il resto dei dettagli. Ha affermato di aver accettato la richiesta nel 2024 dopo averla trovata toccante, firmando un contratto ed effettuando la donazione presso la clinica, come richiesto dall'accordo iniziale.

Tuttavia, Massaro contesta fermamente l'accusa di aver "comprato" l'esclusiva sulla donazione della propria persona, definendo falsa la narrazione secondo cui sia un donatore abituale. "Chiarisco dicendo subito che non sono un donatore di sperma", ha dichiarato nel video, spiegando che il gesto era stato compiuto una sola volta per aiutare la donna. Ha aggiunto di aver valutato ingenuamente l'idea di poter aiutare più persone dopo aver sentito il parere della clinica, ma di non aver effettuato altre donazioni successive, ribadendo la propria considerazione positiva sul gesto in sé come qualcosa di nobile.

Impatto emotivo e conseguenze legali

Nella sua querela, Zifan Li chiede un risarcimento per la perdita della finestra riproduttiva e dell'opportunità di sposarsi, lamentando un crollo emotivo dopo aver scoperto l'intesa tra Massaro e la clinica. La ricorrente sostiene che l'azione del modello abbia reso impossibile il raggiungimento dell'obiettivo della gravidanza, causandole un danno irreparabile. Ha denunciato che l'altra parte non avrebbe rispettato i propri impegni contrattuali, incluso il pagamento del volo di ritorno, tentando poi di imporgli un'ulteriore intesa sull'esclusività e minacciando una causa legale.

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Massaro, dal canto suo, ha cercato di distanziarsi dal ruolo di donatore professionale, sottolineando che non vuole che si diffonda l'idea che donare sperma sia una cosa negativa. Ha spiegato di aver firmato un contratto con la parte attrice e di essersi recato nella clinica per la donazione effettiva, senza entrare nei dettagli tecnici del processo. La causa legale rimane aperta, con le parti che dovranno portare davanti al giudice le rispettive versioni dei fatti e le prove documentali relative all'accordo iniziale e alle successive comunicazioni.