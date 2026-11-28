Il modello Federico Massaro è stato citato in giudizio a Los Angeles da Zifan Li, 47 anni, per presunta violazione di un accordo di esclusiva sulla donazione del seme. La donna chiede risarcimenti per la perdita della possibilità di diventare madre. La controversia coinvolge anche la Incinta Fertility Clinic e il medico James P. La vicenda giudiziaria, iniziata nel luglio 2025, prevede nuovi atti per gennaio 2027. La causa segue le denunce di molestie da parte della donna.

Il modello milanese Federico Massaro, noto anche per le campagne pubblicitarie di Dolce & Gabbana, è stato citato in giudizio a Los Angeles da Zifan Li, una donna di 47 anni. La causa concerne la presunta violazione di un accordo di esclusiva sulla donazione del suo sperma, che secondo l'attrice avrebbe compromesso la sua ultima possibilità di diventare madre.

I dettagli delle donazioni e la contestazione

Nel novembre 2024 Massaro avrebbe effettuato due donazioni presso la Incinta Fertility Clinic di Los Angeles. Successivamente avrebbe accettato la proposta della struttura di diventare un donatore anche per altri pazienti. La donna sostiene di aver stretto un accordo di esclusiva fino alla nascita di un figlio, e di aver rinunciato ad altri donatori disposti a garantirle l'esclusiva.

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Le prove digitali e le dichiarazioni

Tra i documenti depositati in tribunale figurano alcune conversazioni WhatsApp. La donna sollecitava la firma di un accordo integrativo di esclusiva, impegnandosi a saldare il compenso e a organizzare il volo di ritorno del modello. La risposta di Massaro sarebbe stata: "Non voglio fare 10 milioni di figli, ovviamente", accompagnata da due emoji sorridenti.

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Il risarcimento richiesto e la situazione attuale

La richiesta di risarcimento comprende la perdita dell'ultima opportunità riproduttiva, quella di sposarsi e persino il costo di 66 prodotti acquistati su Amazon, la cui natura non viene precisata. La donna ha inoltre avviato una causa per violazione contrattuale contro la clinica, il medico James P. La vicenda giudiziaria era iniziata nel luglio 2025, quando la stessa clinica aveva citato in giudizio Li per presunte molestie.

I prossimi passi del procedimento legale

La donna avrebbe inviato centinaia di e-mail ai dipendenti e al legale della struttura riguardanti il seme conservato presso il centro. Il procedimento è ancora in corso e nuovi appuntamenti giudiziari sono previsti a gennaio 2027. La causa ha ricevuto ampia risonanza mediatica, con il New York Post che ha riportato i dettagli della disputa legale.