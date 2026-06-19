Federico Nalon, 27 anni, muore a Camponogara dopo un malore improvviso

Federico Nalon, un giovane meccanico di 27 anni, è morto a Camponogara dopo un malore improvviso. La compagna incinta al nono mese e la sorella sono state le prime a accorgersi della gravità della situazione. Nonostante i disperati tentativi di primo soccorso, tra cui la respirazione bocca a bocca provata dal padre, e le successive manovre di rianimazione avanzate eseguite dal personale medico del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Federico Nalon ucciso da un malore il giorno prima del suo compleanno, era tra le braccia della compagna incinta al nono mese. La compagna ha subito allertato il 118 e i genitori del fidanzato, che si sono precipitati sul posto.

Nonostante i disperati tentativi di primo soccorso, tra cui la respirazione bocca a bocca provata dal padre, e le successive manovre di rianimazione avanzate eseguite dal personale medico del 118, per il giovane meccanico non c'è stato nulla da fare. La scomparsa prematura ha unito nel dolore i genitori, la compagna e la sorella.

La coppia aveva costruito la propria vita insieme circa quattro anni fa, trasferendosi nella residenza di Camponogara per iniziare una convivenza, coronata poi dall'attesa del loro primo figlio. Di fronte alla perdita, la compagna ha voluto dedicargli un profondo messaggio di affetto, confermando che l'amore vissuto finora proseguirà per sempre. La scomparsa di Federico Nalon ha unito nel dolore i genitori, la compagna e la sorella.

La coppia aveva costruito la propria vita insieme circa quattro anni fa, trasferendosi nella residenza di Camponogara per iniziare una convivenza, coronata poi dall'attesa del loro primo figlio. Di fronte alla perdita, la compagna ha voluto dedicargli un profondo messaggio di affetto, confermando che l'amore vissuto finora proseguirà per sempre





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