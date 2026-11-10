Federico Riva sorprende il nonno Nello al Circo Massimo dopo 20 anni

L'atleta azzurro Federico Riva ha regalato al nonno Nello l'emozione di rivedere lo Stadio Olimpico di Roma dopo due decenni, in occasione della partita Roma-Sassuolo.

L'atleta italiano Federico Riva, 26 anni e primatista europeo dei 1500 metri indoor e del miglio, ha realizzato un sogno speciale per il suo nonno Nello, riportandolo allo Stadio Olimpico di Roma dopo venti anni di assenza. L'occasione è stata la sfida di Serie A tra AS Roma e Sassuolo, un evento che ha trasformato una semplice presenza sportiva in un momento di profonda commozione familiare e pubblica.

Un gesto di affetto per lo Stadio Olimpico

Federico Riva, che corre attualmente per le Fiamme Gialle, ha invitato lo stadio suo nonno Nello e Francesca Viola, nipote del presidente onorario Dino Viola, a condividere questa esperienza unica. La struttura del Circo Massimo non vedeva Nello da due decenni, un lasso di tempo che ha reso l'invito del nipote ancora più prezioso e carico di significato emotivo per l'anziano signore.

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La sorpresa è iniziata in auto, quando il nonno Nello ha capito la destinazione e la reazione è stata immediata e genuina. Non sembrava un anziano signore abituale, ma un bambino il mattino di Natale, pieno di aspettativa e gioia. Federico Riva ha voluto immortalare questo istante prezioso, catturando l'espressione del suo nonno che domanda se stessero andando davvero allo stadio.

L'emozione dei tifosi e dei giocatori

Il video, pubblicato su Instagram dal corridore azzurro, ha catturato l'attenzione di milioni di utenti, diventando virale in poche ore. L'atmosfera all'interno dell'Olimpico, con i primi cori e l'esecuzione dell'inno di Venditti, ha completato un'esperienza indimenticabile per i protagonisti, rendendo la serata memorabile per tutta la famiglia Riva.

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La storia ha toccato il cuore anche di altri sportivi e tifosi. Il calciatore romano Flavio Cobolli ha commentato il post con un cuore, esprimendo la sua emozione, seguito da altre testimonianze di affetto. Anche Alessandro Matri, ex calciatore, ha espresso sentimenti simili riguardo alle emozioni sportive, sebbene il contesto fosse diverso, evidenziando come lo sport unisca le persone oltre i campi di gioco.

Il valore del regalo di compleanno

Nella didascalia del video, Federico Riva ha descritto il gesto come la realizzazione di un sogno custodito nel cassetto, attendito con pazienza e speranza. Ha scritto di sentirsi fortunato ad aver vissuto quel momento insieme al nonno, sottolineando che la felicità di Nello rappresenta la sua stessa felicità. Quel sorriso stampato sul volto di suo nonno è stato, secondo l'atleta, la dimostrazione tangibile di gioia.

Riva ha aggiunto che avere accanto un caro affetto in un luogo così importante lo ha reso la persona più felice sulla terra. Ha definito questo incontro il miglior regalo di compleanno possibile, promettendo di custodirlo gelosamente per sempre. Grazie al Club Giallorosso e a Francesca Viola, l'evento ha superato le aspettative, cementando un legame affettivo duraturo tra atleta, famiglia e stadio.

Il legame storico con la società giallorossa

La fede giallorossa di Federico Riva non è mai venuta meno, poiché ha iniziato la sua carriera sportiva nelle giovanili della AS Roma prima di dedicarsi esclusivamente all'atletica leggera. Questo background spiega la profonda connessione emotiva che lega l'atleta alla società, rendendo l'invito a un parente stretto un atto naturale di ritorno alle origini.

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La reazione della comunità sportiva e dei tifosi ha confermato il potere dello sport di generare emozioni autentiche. Il caso di Federico Riva e suo nonno Nello resta un esempio di come i valori familiari e l'amore per la squadra possano trascendere le mere competizioni atletiche, creando ricordi indelebili per chi li vive.