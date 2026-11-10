Fedez accusato di diffamazione per affermazioni sul Mostro di Firenze

Il rapper Fedez si difende in tribunale per le sue dichiarazioni sul podcast Muschio Selvaggio riguardanti Joseph Bevilacqua e il caso del Mostro di Firenze, negando intento diffamatorio.

Il rapper e imprenditore italiano Federico Lucas Chiavacci, noto artisticamente come Fedez, è attualmente imputato per diffamazione aggravata nel contesto di un procedimento giudiziario avviato dai familiari di Joseph Bevilacqua. L'accusa deriva da una frase specifica pronunciata durante la trasmissione del suo podcast intitolato Muschio Selvaggio, registrata il 4 dicembre 2023 e dedicata alle indagini storiche sul Mostro di Firenze. Questa puntata, realizzata in collaborazione con Mr Marra per la piattaforma Pulp Podcast, ha sollevato reazioni legali immediate da parte dei congiunti della persona citata.

Le dichiarazioni oggetto di contestazione legale

Al centro del contendere legale vi è l'affermazione rilasciata dal rapper alla fine della trasmissione, nella quale si legge: Vi lascio con uno spunto sulla puntata crime, complottista, dietrologica... Federico ha scoperto chi c'è dietro il mostro di Firenze e vi dirò che il mostro di Firenze è Zodiac, Joe Bevilacqua. I prossimi congiunti di Joseph Bevilacqua hanno ritenuto che tali parole ledessero la reputazione del loro familiare, sostenendo che Bevilacqua fosse stato falsamente indicato come l'autore di molteplici omicidi commessi nelle campagne fiorentine tra gli anni Sessanta e Ottanta. Inoltre, l'accusa sottolinea come l'identificazione con il nome Zodiac implicherebbe erroneamente la responsabilità per efferati delitti commessi negli Stati Uniti nello stesso periodo storico.

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La posizione del difensore e la narrazione dei fatti

Durante l'audizione in tribunale, Fedez, assistito dagli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, ha fornito una dettagliata ricostruzione del contesto in cui sono state espresse le dichiarazioni. Il cantante ha affermato di essere stato sempre molto netto e chiaro nel ricordare che non vi era alcuna condanna nei confronti di Joe Bevilacqua, distinguendo esplicitamente la sua situazione da quella del giornalista Giuseppe Amicone, che invece era stato condannato legalmente. Ha inoltre spiegato che l'intento della trasmissione era esortare le autorità a indagare sulle zone d'ombra, al fine di far luce sulla verità e restituire dignità alla memoria della persona coinvolta.

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Il tono satirico e la negazione della malafede

La difesa ha sottolineato l'assenza di intento diffamatorio, spiegando che le parole utilizzate non nascevano dalla volontà di instillare il dubbio sulla colpevolezza reale di Bevilacqua, ma da una scelta stilistica precisa. Fedez ha giustificato l'uso dell'espressione dicendo che il tono era volutamente altisonante e performativo, creando la figura di un investigatore che ha fatto una scoperta sconvolgente. Questo approccio narrativo, definito complottista e dietrologico, era pensato per garantire che il pubblico non assumesse la dichiarazione come un fatto giuridico accertato, ma come un'ipotesi discussa in un programma di approfondimento storico e sociale.

Impatto mediatico e riscontro istituzionale

Nonostante le reazioni legali, l'approfondimento dedicato al caso del Mostro di Firenze ha riscosso una notevole attenzione da parte dei media e delle istituzioni, dimostrando la rilevanza dell'argomento nella coscienza pubblica. Fedez ha ricordato come il lavoro svolto non fosse improvvisato, attirando l'attenzione di numerose trasmissioni televisive e di una specifica commissione d'inchiesta. Gli anni Settanta, periodo delle indagini originali, erano stati caratterizzati da numerose teorie e speculazioni, rendendo l'argomento particolarmente complesso e sensibile, ma anche di grande interesse per il dibattito collettivo sulla giustizia e la verità storica.