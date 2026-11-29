Il video di auguri del 2024 di Fedez ad Alfonso Cuturello, vicino al clan Mancuso, riapre il dibattito sui suoi rapporti con la criminalità e gli ultras milanesi.

La clip condivisa su Instagram il 15 agosto 2024 dal 38enne Alfonso Cuturello ha nuovamente posto al centro del dibattito pubblico le frequentazioni del rapper Fedez. Il video, intitolato "Tanti auguri ai miei due principi", ritrae il musicista mentre rivolge un saluto ai figli di Cuturello, figura già nota alle autorità giudiziarie per i suoi presunti legami con il clan 'ndranghetista dei Mancuso. L'episcopio ha avuto ampia risonanza grazie al rilancio effettuato dal quotidiano Il Fatto Quotidiano, che ha evidenziato la delicatezza del contesto temporale in cui è stata registrata la registrazione.

I dettagli del video e la battuta sulle droghe

Nel file video, Federico Leonardo Lucia, noto professionalmente come Fedez, si rivolge direttamente ai bambini con un tono affettuoso, augurando loro di divertirsi durante la serata e inviando un grande abbraccio. La nota polemica emerge quando il rapper aggiunge una battuta apparentemente autoironica: invita i piccoli a "fare i bravi e non drogarvi come il sottoscritto". Per evitare equivoci, il cantante precisa immediatamente le sue parole, dichiarando: "Cioè come io che non mi drogo, non io che mi drogo, capito". Questa sequenza di frasi, seppur leggera, è stata analizzata nel dettaglio dai media per il suo potenziale impatto mediatico e le sue implicazioni sulla pubblica immagine dell'artista.

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Il contesto delle indagini e le accuse di Giletti

La figura di Alfonso Cuturello non è estranea alle cronache giudiziarie, essendo emersa nell'ambito dell'inchiesta "Doppia Curva" dedicata agli affari illeciti degli ultras milanesi. Sebbene Cuturello non sia mai stato formalmente indagato in questo filone, né lo è stato Fedez, la cronaca ricorda le tensioni precedenti tra il rapper e il giornalista Massimo Giletti. In occasione di uno scontro avvenuto il 27 ottobre, il conduttore di Rai 3, durante il programma Lo Stato delle Cose, ha replicato alle accuse di Fedez definendolo frequentatore di "feccia". La dichiarazione di Giletti ha riportato alla luce la complessa rete di relazioni sociali dell'artista, amplificando lo scandalo attuale.

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La tempistica e i contatti con la Curva Sud

Una delle criticità sollevate dai giornalisti riguarda la datazione del video, risalente al Ferragosto 2024. Questo momento temporale si colloca appena prima del blitz "Doppia Curva" effettuato il 30 settembre, scatenato dopo l'omicidio di Antonio Bellocco, avvenuto il 4 settembre. Bellocco era una figura di spicco legata alla Curva Nord e al clan dei Mancuso. Secondo le ricostruzioni, in quel periodo Fedez frequentava ancora esponenti di alto rango della Curva Sud milanista, tra cui Luca Lucci, leader degli ultras. Tali contatti erano già stati menzionati nell'indagine sul pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino, un episodio per il quale il cantante non ha mai ricevuto contestazioni legali dirette.

Reazioni e implicazioni per il futuro dell'artista

Il riemergere di queste notizie sta influenzando la percezione pubblica dell'artista, specialmente in un momento di già alta tensione mediatica. La critica si concentra sulla discrepanza tra l'immagine pubblica di Fedez, spesso associata a valori di legalità e modernità, e le sue frequentazioni reali in ambienti legati alla 'ndrangheta e al calcio aggressivo. Nonostante le dichiarazioni di non coinvolgimento in attività illecite, la vicinanza temporale e spaziale a figure inquirendi o legate a esse rappresenta un punto di attrito costante. Gli osservatori seguono con attenzione se ci saranno conseguenze legali o solo danni d'immagine, mentre il cantante deve gestire la complessa narrazione pubblica che lo riguarda.