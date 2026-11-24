Il documentario Netflix Chiara riapre la ferita del Pandoro Gate. Fedez resta in silenzio mentre i commenti online criticano il rapper per la gestione del rapporto.

Il documentario intitolato Chiara, distribuito da Netflix, ha nuovamente portato alla luce le dinamiche conflittuali tra l'imprenditrice digitale e il musicista, riaccesndo un dibattito pubblico acceso e polarizzato. Chiara Ferragni, 39 anni, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti dopo anni di silenzio, descrivendo la relazione con Fedez come tossicissima e illustrando la crisi del matrimonio che ha portato al cosiddetto Pandoro Gate.

Le accuse nel documentario di Netflix

L'imprenditrice digitale ha dettagliato come è venuta a conoscenza della relazione parallela con Angelica Montini, l'amante storica del rapper, sottolineando di aver saputo della loro vicinanza un mese prima della puntata di Corona. Ferragni ha rivelato di aver incontrato Angelica Montini a Miami esattamente un mese prima che il coniuge le chiedesse di sposarla, introducendo elementi che hanno ridefinito la narrazione pubblica del loro percorso matrimoniale.

Also read Fedez e Chiara Ferragni: i retroscena del documentario e la crisi coniugale

Un passaggio chiave del racconto riguarda la decisione di allontanare il marito dalla casa coniugale, motivata dalla scoperta di screenshot che coinvolgevano una donna esitante a compiere determinate azioni. Queste dichiarazioni hanno fornito un contesto specifico alle accuse di infedeltà e inganno, portando molti osservatori a riconsiderare la gestione della relazione nel corso degli anni.

La reazione sui social network

Mentre Chiara Ferragni, dopo la nascita del suo terzo figlio a 23 anni, sembra aver voltato pagina con le sue azioni, la situazione per Fedez è diventata complessa. Il rapper, 37 anni, ha mantenuto un silenzio strategico e non ha replicato pubblicamente alle accuse, ma i commenti sotto il suo ultimo post su Instagram dedicato al podcast Pulp sono stati dominati da critiche aspre. Gli utenti hanno preso le difese dell'imprenditrice digitale, attaccando duramente il musicista per il suo comportamento percepito come manipolatorio.

Advertisement

Le critiche si sono concentrate anche sulla presunta incapacità di mostrare empatia, ricordando al rapper la malattia che ha affrontato in passato. Un utente ha definito la sua condotta volgare, sottolineando che avrebbe dovuto essere il primo a comprendere il senso di sconfitta e il bisogno di vicinanza in momenti delicati, invece di trattare la moglie in modo umiliante quando lei era più vulnerabile.

Questioni di integrità e pubblica opinione

Altri commenti hanno evidenziato la discrepanza percepita tra la fama e la personalità del rapper, accusandolo di essere una persona insicura che si attacca a una donna forte, ricca e influente per trarne vantaggio prima di umiliarla. Le accuse includono la menzogna protrattasi per sette anni e la gestione di una relazione parallela, definendo il suo operato come orribile e dannoso per l'immagine pubblica dell'imprenditrice.

La questione del Pandoro Gate, già simbolo di un conflitto pubblico precedente, è ora riesumata attraverso queste nuove rivelazioni, influenzando profondamente la percezione dell'opinione pubblica. L'assenza di una risposta diretta da parte di Fedez non ha attenuato le polemiche, ma ha lasciato spazio a una narrazione guidata prevalentemente dalle critiche online e dalle testimonianze rilasciate nel documentario su Netflix.