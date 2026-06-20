La coppia è alle prese con i preparativi per la nascita del loro secondo figlio e la famiglia di Giulia Honegger non ha ancora confermato la data esatta della nascita.

Fedez e Giulia Honegger , la contesa sul conto alla rovescia: la nuova foto riaccende le ipotesi sulla data della nascita . La coppia è alle prese con i preparativi per la nascita del loro secondo figlio.

Dopo settimane di indiscrezioni, lo scatto al mare condiviso da Fedez il 10 aprile 2026 ha ufficializzato la gravidanza di Giulia Honegger. Le immagini della modella hanno subito attirato l'attenzione sulle prime rotondità della gestazione; tuttavia, in assenza di dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, è impossibile determinare con esattezza il mese o la settimana precisa della dolce attesa, anche se le forme lasciano ipotizzare che il primo trimestre sia già ampiamente superato.

La coppia ha scelto di non rivelare il sesso del nascituro, preferendo mantenere la massima riservatezza o forse rimandando la sorpresa direttamente al giorno del parto. Tuttavia, in seguito a un recente video condiviso da Fedez su Instagram, l'attenzione dei follower si è concentrata sulle evidenti e crescenti forme della modella.

Sul web sono così nate numerose ipotesi sulla possibile data del lieto evento, con molti utenti che presumono una gestazione ormai in fase avanzata, collocando ipoteticamente la nascita tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. La famiglia di Giulia Honegger non ha ancora confermato la data esatta della nascita, ma è probabile che si tratti di un evento importante per la coppia nel prossimo futuro





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