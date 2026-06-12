Fedez e Giulia Honegger si preparano per l'arrivo del loro primo figlio

La coppia sta ristrutturando la loro casa per accogliere il bebè e ha condiviso i dettagli degli interni attraverso i social di Fedez. Il soggiorno è caratterizzato da due maxi divani iconici del design contemporaneo. La zona notte presenta forti analogie con lo stile della casa condivisa in passato da Fedez con la ex moglie Chiara Ferragni.

Il conto alla rovescia per l'arrivo del primo figlio di Fedez e Giulia Honegger è ufficialmente iniziato. La coppia, composta dal rapper di 36 anni e dalla stilista milanese di 23 anni, si sta preparando per accogliere il bebè nella loro nuova casa, che è stata ristrutturata appositamente per l'occasione.

Tra i dettagli degli interni dell'abitazione, emersi attraverso i canali social di Fedez, si possono ammirare i due maxi divani che dominano il soggiorno: l'iconico modello Camaleonda di Mario Bellini per B&B Italia e il celebre Dune di Pierre Paulin. Il terrazzo della casa, caratterizzato da una pavimentazione in listoni di legno e ampie vetrate, garantisce una notevole luminosità agli ambienti interni.

La zona notte presenta forti analogie con lo stile della casa condivisa in passato da Fedez con la ex moglie Chiara Ferragni. La relazione tra Fedez e Giulia Honegger è iniziata ufficialmente nell'estate del 2025 e la coppia ha ufficializzato il legame sui social il 3 agosto dello stesso anno. Dopo aver affrontato insieme i riflettori, i due sono pronti a iniziare la loro nuova vita familiare





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fedez Giulia Honegger Casa Ristrutturazione Bebè Design Contemporaneo Mario Bellini Pierre Paulin Camaleonda Dune

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chiara Rabbi: 'Mia madre è stata assente, mio padre vittima di violenza psicologica'L'ex concorrente di Uomini e Donne ha raccontato la sua infanzia difficile e la sua decisione di andare via con suo padre. Ha anche parlato della sua infanzia felice grazie a suo padre e della mancanza di una figura femminile nella sua famiglia.

Read more »

Un Posto al Sole anticipazioni 11 giugno 2026: Raffaele tenta l'impossibile, merito di GiuliaVediamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 giugno 2026. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3.

Read more »

Fedez mostra la nuova casa che condividerà con Giulia HoneggerFedez svela sui social alcuni dettagli dell'abitazione dopo aver lasciato la casa di Piazza Castello

Read more »

Garlasco, i video dell'interrogatorio di Marco Poggi: 'Mai visti filmati intimi di mia sorella Chiara'In esclusiva l'interrogatorio del fratello di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, sentito dai pm come testimone

Read more »