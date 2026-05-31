Fedez e Giulia Honegger: weekend da sogno in Sardegna in attesa del terzo figlio

Il rapper milanese, dopo la separazione da Chiara Ferragni, vive un nuovo amore con Giulia Honegger. La coppia aspetta un bambino in arrivo a luglio 2026 e si gode un weekend romantico in una villa con piscina in Sardegna.

Il rapper milanese, dopo la burrascosa separazione da Chiara Ferragni e lo scandalo del pandoro Balocco, sembra aver finalmente ritrovato la serenità. A riportare il sorriso sul suo volto è stata Giulia Honegger , una giovane imprenditrice di 23 anni, che sta per renderlo padre per la terza volta.

La coppia, che vive il loro amore lontano dai riflettori, si è recentemente concessa un weekend romantico in Sardegna, in una location da sogno: una villa enorme con terrazza, piscina angolare e vista mozzafiato sul paesaggio sardo. Un gesto che dimostra quanto il rapper tenga a far sentire speciale la sua compagna, in un momento così importante come l'attesa del loro primo figlio insieme. Secondo le ultime indiscrezioni, Giulia Honegger sarebbe alla fine del settimo mese di gravidanza.

Il parto è previsto per luglio 2026, come riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Il sesso del bebè è ancora top secret, ma i fan sono già in trepidante attesa. La coppia, nonostante la differenza di età e i recenti scandali mediatici, sembra procedere a gonfie vele, dimostrando che l'amore può sbocciare anche dopo le tempeste. Il rapper, infatti, ha deciso di trascorrere questo periodo speciale lontano dai social e dalle polemiche, concentrandosi sulla sua nuova famiglia.

La scelta di Sardegna non è casuale: l'isola è da sempre uno dei luoghi del cuore del cantante, che qui ha girato anche alcuni dei suoi video musicali di maggior successo. La villa prescelta, immersa nella natura e con tutti i comfort moderni, è il rifugio perfetto per staccare dalla frenesia della vita milanese. Qui, tra passeggiate sul lungomare e cene a lume di candela, i due futuri genitori si godono gli ultimi mesi di intimità prima dell'arrivo del piccolo.

Un periodo di pace e felicità che, per il rapper, rappresenta una vera e propria rinascita dopo le turbolenze del passato. Con l'estate alle porte e il pancione che cresce, l'attesa è carica di emozione e speranza





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