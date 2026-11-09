Fedez e Mr Marra attaccano Maria De Filippi: calo ascolti e critica all'impero Fascino

Fedez e Mr Marra denunciano il declino dell'impero televisivo di Maria De Filippi, citando cali drastici negli ascolti di Amici, C'è posta per te e Tu si que vales e attirando critiche per i toni aggressivi.

Il podcast Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr Marra, ha lanciato un attacco frontale all'impero televisivo costruito dalla conduttrice Maria De Filippi nel corso degli anni. La trasmissione definisce la De Filippi una figura dominante nell'intrattenimento pomeridiano italiano, sostenendo che il suo regno mediatico, gestito dalla società Fascino, stia subendo un evidente deterioramento dei risultati. I due conduttori hanno pubblicato un lungo post sui social media, corredato da dati e immagini, per illustrare le presunte difficoltà attuali delle principali trasmissioni prodotte.

Declino degli ascolti dei programmi

Il punto di partenza della critica si concentra su Amici, il talent show di Canale 5 definito dalla conduzione come uno dei principali pilastri dell'impero e un vivaio di talenti. Secondo i dati riportati, la finale dell'ultima edizione ha registrato un calo significativo rispetto al passato, una tendenza confermata anche dal programma pomeridiano della nuova edizione. Il share è sceso quasi di quattro punti, con una perdita di circa mezzo milione di telespettatori rispetto alle ere precedenti, segnando un netto passo indietro per il format storico.

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Analisi dei numeri e dei programmi

Oltre ad Amici, anche il varietà del sabato sera Tu si que vales è sotto accusa per la sua surreale natura e per il calo di audience. I numeri indicano una riduzione sensibile degli spettatori, passati dal 27,1% di share nel 2025 al 24,5% nel 2026. Anche C'è posta per te, longevo appuntamento televisivo, non è sfuggito alla lente critica. L'edizione 2025 aveva chiuso con il 30,58% di share, mentre l'anno seguente ha registrato una perdita di 4,11 punti share, corrispondente a quasi settecentomila persone in meno davanti allo schermo.

Differenze tra i format e reazioni

Non tutti i programmi dell'emporio televisivo sembrano accusare lo stesso stop, poiché Uomini e Donne e Temptation Island resistono meglio alla crisi. La provocazione lanciata dai conduttori tocca il cuore della questione: se persino le creazioni della De Filippi mostrano segni di invecchiamento, il pubblico potrebbe essersi stancato della ripetitività dei contenuti. La reazione del pubblico è stata divisiva, con molti utenti che attribuiscono il calo principalmente alla generazione digitale che ha abbandonato la televisione tradizionale.

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Controversie sui toni e contraddizioni

Le critiche si sono concentrate anche sui toni utilizzati da Fedez e Mr Marra, in particolare per le definizioni offensive rivolte ai giovani partecipanti di Amici. Alcuni utenti hanno rimarcato una contraddizione biografica, ricordando come lo stesso Fedez abbia più volte partecipato al talent show come ospite e giudice, sfruttando la visibilità della De Filippi per promuovere i propri progetti musicali. Questa frequentazione passata è stata citata come elemento di ipocrisia nelle accuse attuali.

Assenza di replica e prospettive future

Al momento, Maria De Filippi non ha fornito alcuna replica pubblica alle accuse lanciate dal podcast Pulp. La mancanza di una risposta ufficiale lascia aperta la questione sul reale impatto di queste critiche e sui futuri sviluppi dell'impero televisivo. La discussione rimane aperta nel dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra i vecchi media tradizionali e le nuove forme di intrattenimento digitale che stanno ridefinendo il mercato dello spettacolo in Italia.