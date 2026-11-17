Chiara Ferragni a Vanity Fair racconta la scoperta dei tradimenti di Fedez a Dicembre 2024 e il dolore post Pandoro gate. Dettagli sulla nuova paternità.

Chiara Ferragni ha aperto un capitolo doloroso e definitivo sulla sua ex vita insieme a Federico Lucia, noto come Fedez, in una lunga intervista concessa a Vanity Fair. La influencer e imprenditrice digitale ha raccontato con franchezza inedita come ha scoperto i tradimenti del suo ex marito e come questa rivelazione abbia segnato il crollo finale della loro relazione, già minata dallo scandalo Pandoro gate della fine del 2023.

La scoperta attraverso i figli

La rivelazione più scioccante per Chiara Ferragni non è arrivata direttamente da Fedez, ma dai loro due figli, Leone e Vittoria. La coppia aveva già un legame fortissimo, ma la situazione è cambi drasticamente quando i bambini sono entrati in casa per annunciare un cambiamento familiare inatteso. Leone e Vittoria hanno annunciato alla madre che avrebbero preso un nuovo cane e avrebbero avuto un fratellino, riferendo che Giulia Honegger, la nuova compagna di Fedez, era incinta.

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Chiara Ferragni ha ammesso di essere rimasta sbalordita dall'annuncio innocente dei figli. I bambini hanno semplicemente raccontato la situazione senza malizia, permettendo alla madre di capire che Fedez stava vivendo una nuova relazione e aveva iniziato una nuova famiglia. L'intervista definisce questo momento come un punto di svolta emotivo, dove la leggerezza infantile ha nascosto una verità adulta devastante.

La data precisa dei tradimenti

Nonostante la scoperta mediata dai figli, la confessione ufficiale di Fedez è arrivata in una data precisa e significativa per la fine del matrimonio. Il 19 dicembre 2024, esattamente un anno dopo l'inizio del caso Pandoro, Fedez ha chiamato Chiara per raccontarle i suoi tradimenti. Questa data coincide con l'anniversario del inizio della crisi pubblica che aveva già indebolito la loro immagine di coppia perfetta.

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Chiara ha raccontato che Fedez le aveva scritto o telefonato per annunciare di doverle raccontare qualcosa. Lei, spinta da quella che definisce la sua caratteristica curiosità morbosa, ha risposto positivamente chiedendogli di chiamarla. Durante quella conversazione, Fedez ha ammesso la sua relazione con Angelica, una donna che Chiara non vedeva da molto tempo. L'ultima volta che l'aveva vista Angelica risale a un mese prima del loro matrimonio, un dettaglio che ha reso la scoperta ancora più shockante.

Solitudine e dinamiche tossiche

Il documentario Netflix, in uscita nei prossimi mesi, approfondireà questi aspetti della sua vita privata, includendo anche la sua esperienza dopo lo scandalo del Pandoro. In quell'occasione, Chiara ha affermato seccamente di sentirsi sola insieme a Federico Lucia. Nell'intervista, ha spiegato che questa sensazione di isolamento non era isolata, ma faceva parte di una dinamica di coppia complessa.

La imprenditrice ha condiviso una riflessione personale sul suo modo di amare, ammettendo di tendere a voler salvare le persone con il suo amore, credendo erroneamente che i sentimenti potessero risolvere ogni problema. Ha riconosciuto che con Fedez c'erano molti momenti positivi, ma altrettanto tanti negativi. La paura di essere ancora più sola l'ha spinta ad accettare situazioni che con il tempo ha realizzato essere insostenibili.

Riflessioni sul perdono e l'amore

Di fronte alle domande su come guarda al matrimonio passato alla luce di queste nuove verità, Chiara Ferragni mostra una malinconia pacifica. Ha descritto se stessa come una persona che ama l'amore e credeva fermamente nel sogno matrimoniale. Ammette che Fedez aveva molti difetti e che non erano una coppia perfetta, ma c'era l'amore, anche se non è riuscito a sistemare tutto.

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Una parte fondamentale della storia è la questione del perdono. Quando le è stato chiesto se abbia perdonato se stessa, la risposta è stata onesta e diretta: in alcune cose, non lo ha ancora fatto completamente. Questa ammissione, lontana dai cliché della rinascita sociale, offre uno sguardo raro sulla realtà emotiva di una delle figure pubbliche più seguite d'Italia. La sua storia non è solo un pettegolezzo, ma un esempio universale di come si rimane in relazioni disfunzionali scambiando la tossicità per intensità.