Fehi Fineanganofo titolare con il Galles: l'ala degli Hurricanes verso i Newcastle Red Bulls

Fehi Fineanganofo, ala degli Hurricanes, lascerà la Nuova Zelanda per Newcastle nel 2027-29 dopo la chiamata negli All Blacks di Dave Rennie. Il giocatore è stato lanciato da una stagione record.

Fehi Fineanganofo, ala di 24 anni degli Hurricanes, sarà titolare con gli All Blacks nel prossimo match di Nations Championship contro il Galles. Il giocatore, alto 180 cm per 100 kg, aveva firmato un contratto con i Newcastle Falcons, oggi Newcastle Red Bulls, che avrebbe dovuto portarlo in Inghilterra all'inizio di questa stagione. La chiamata in nazionale ha però cambiato i suoi piani, e il trasferimento in Premiership è stato rinviato di un anno.

Il giocatore ha costruito il suo rientro dopo un gravissimo infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio, che lo ha costretto a uno stop di quasi tre anni. Dopo essersi ricostruito una carriera nel seven, ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi e ha ritrovato la piena condizione anche nel rugby a quindici.

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Fineanganofo e la stagione record con gli Hurricanes

La stagione di Fehi Fineanganofo con gli Hurricanes nel Super Rugby Pacific è il motivo principale della convocazione. Il giocatore ha stabilito, insieme al compagno di squadra Josh Moorby, il nuovo record di mete segnate in una sola stagione, con 17 marcature. Il commissario tecnico Dave Rennie lo ha fatto esordire con gli All Blacks nel test di giugno contro la Francia, che resta al momento il suo unico cap.

Nel test di Murrayfield, disputato il sabato precedente, Fineanganofo non era inserito tra i 23 giocatori. Rennie gli concederà ora una nuova occasione contro il Galles, questa volta come titolare.

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Il trasferimento a Newcastle rinviato al 2027-29

Il trasferimento a Newcastle è stato posticipato di un anno grazie a un accordo con la federazione neozelandese. Il contratto biennale firmato a gennaio copriva le stagioni dal 2026 al 2028, ma la proroga sposta l'impegno al periodo 2027-29.

La nuova proprietà dei Newcastle Red Bulls ha acquisito il club dall'agosto del 2025, quando i Newcastle Falcons erano schiacciati dai debiti. La Red Bull si è accollata un debito che sfiorava i 50 milioni di euro e ha deciso di investire subito sul club, puntando anche su Fineanganofo come uno dei suoi acquisti più importanti.

La federazione neozelandese ha chiesto la proroga per permettere al giocatore di restare in patria un'altra stagione. L'obiettivo è conquistare la convocazione per i Mondiali del 2027, in programma dal 1 ottobre al 13 novembre.

Dal rugby league alla nazionale del seven

Prima del seven e del rugby a quindici, Fineanganofo era considerato una promessa del rugby a tredici. Nato ad Auckland il 31 agosto 2002, ha giocato da centro nel rugby league, allenato dal padre. Ha raccontato di aver imparato a placcare proprio in quel ruolo.

Il rugby a quindici è diventato un'opzione concreta quando è entrato all'Auckland Grammar School, dove il profilo del Museo della New Zealand Rugby lo descrive come una vera macchina da mete. Nel 2020 è stato inserito nella selezione delle New Zealand Secondary Schools, ma l'esperienza è rimasta sulla carta a causa del Covid. Alla fine dello stesso anno è arrivato l'infortunio al ginocchio.

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Poco prima dell'infortunio, il commissario tecnico del seven Tomasi Cama lo aveva già convocato. Dopo il lungo stop, Fineanganofo ha debuttato nelle Sevens World Series a Los Angeles nel 2023 e ha poi firmato un contratto a tempo pieno con la squadra.

Olimpiadi, provincia e primi passi nel quindici

Alle Olimpiadi di Parigi, Fineanganofo ha segnato due mete nella vittoria per 40-12 sul Giappone allo Stade de France, davanti a 69000 spettatori. Il giorno successivo la squadra è stata sconfitta per 14-7 dal Sudafrica nei quarti di finale.

Tornato in Nuova Zelanda, è entrato nella selezione provinciale di Bay of Plenty. Nella finale dell'Npc è subentrato al 60' e Wellington ha vinto per 23-20 ai supplementari. La stagione successiva ha segnato 9 mete in 10 partite, prima della sconfitta in semifinale di Bay of Plenty contro Otago. Prima dell'inizio della stagione 2026 aveva già 16 mete in 24 partite.

Con gli Hurricanes, che lo hanno messo sotto contratto nel novembre 2024, ha realizzato 6 mete in 12 partite nel 2025. A gennaio ha annunciato l'accordo con Newcastle, dichiarando che le sue priorità erano il Super Rugby e l'Npc in Nuova Zelanda.

La stagione 2026 è iniziata con una doppietta nel 52-10 contro Moana Pasifika. A marzo ha segnato una tripletta contro gli Highlanders nel 50-7 a Dunedin, poi quattro mete nel 45-10 sui Brumbies, tre delle quali nei primi 40 minuti.