Analisi del Partito Popolare spagnolo e del legame con il franchismo che influenza le posizioni anti-diritti delle donne di Feijóo e Ayuso, in contrasto con l'Europa.

Alberto Núñez Feijóo, leader del Partito Popolare spagnolo e indicato dai sondaggi come il prossimo capo del governo, ha risposto all'ex sindaca di Barcellona Ada Colau riguardo all'alluvione di Valencia con un'affermazione che ha acceso il dibattito pubblico. La dichiarazione, percepita come un attacco personale piuttosto che un chiarimento fattuale, ha riaperto questioni profonde sulle dinamiche di genere all'interno della destra spagnola. Questa reazione non è isolata, ma riflette una struttura politica storicamente radicata e resistente al cambiamento sui temi dei diritti civili.

Radici storiche del Partito Popolare e eredità franchista

Il Partito Popolare ha una genesi assai diversa rispetto alle formazioni di impronta democristiana europee come la Democrazia Cristiana italiana o la Cdu tedesca. Nato nel 1989 dalla fusione di diverse formazioni della destra spagnola, derivava da partiti fondati dopo la morte di Francisco Franco da uomini che erano stati suoi ministri. Questo legame storico ha reso il partito a lungo inadeguato a governare la Spagna nella transizione democratica, a differenza della destra costituzionale europea che apparteneva alla stessa famiglia politica di Angela Merkel e Ursula von der Leyen.

Also read L'analisi/Israele, difficile voltare pagina

Marginalizzazione femminile e stereotipi di genere

La figura femminile principale, Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid, non è la candidata alla guida nazionale del partito. Il suo essere donna è probabilmente estraneo a questa marginalizzazione, evidenzando come la destra popolare spagnola funzioni diversamente dalle controparti europee che includono numerose donne ai vertici. La percezione pubblica che Feijóo abbia voluto zittire la dirigente catalana dimostra quanto la destra spagnola sia retrograda su questi temi, se non la più retrograda d'Europa.

Storia legislativa su divorzio e aborto in Spagna

La destra costituzionale e il Partito Popolare si sono sempre opposti al pieno riconoscimento dei diritti riproduttivi. Il divorzio, varato nel 1932 durante la Seconda Repubblica, fu abolito dalla dittatura franchista e reintrodotto solo nel 1981. L'interruzione volontaria di gravidanza rimase reato fino al 1985 e fu legalizzata entro la quattordicesima settimana solo nel 2010 con il governo socialista di Zapatero, a differenza della Francia che la legalizzò nel 1975 con Valéry Giscard d'Estaing.

Advertisement

Opposizione ai diritti LGBT e polarizzazione politica

La battaglia contro i diritti delle donne è andata di pari passo con quella contro i diritti degli omosessuali e delle persone Lgbt. Quando il governo Zapatero introdusse il matrimonio egualitario nel 2005, il Partito Popolare scatenò una mobilitazione di piazza dai toni quasi da guerra civile, promettendo di abolire la legge. Se si passa all'estrema destra di Vox, il machismo domina la comunicazione pubblica, con il leader Abascal che ha rifiutato di condannare la violenza contro le donne durante un dibattito televisivo cruciale per la formazione del prossimo governo.

Impatto politico e prospettive future

L'ambiguità delle dichiarazioni di Feijóo sull'aborto durante la campagna elettorale evidenzia la distanza tra la Spagna e i modelli europei di centrodestra. La possibile collaborazione tra Partito Popolare e Vox per governare potrebbe accentuare queste posizioni retrograde. La percezione che la destra spagnola sia inadeguata sulla tutela dei diritti fondamentali rimane un fattore chiave per gli elettori e un tema centrale nel dibattito politico nazionale. Il confronto tra Feijóo e Ada Colau simboleggia una frattura culturale che il prossimo governo dovrà affrontare per modernizzare l'immagine della destra spagnola.