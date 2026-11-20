Alberto Núñez Feijóo supera Pedro Sánchez nel dibattito TV del 19 novembre 2026. I sondaggi mostrano il predominio della destra PP-Vox per le elezioni del 29 novembre.

Madrid ha assistito a un momento cruciale per la politica spagnola il 19 novembre 2026, quando il dibattito televisivo tra il Primo Ministro uscente Pedro Sánchez e il leader dell'opposizione Alberto Núñez Feijóo ha ridefinito le percezioni elettorali. I risultati dei sondaggi pubblicati il 20 novembre confermano una netta vittoria percepita per il conservatore Feijóo, che ha ottenuto margini significativi rispetto al premier socialista in entrambi gli istituti di ricerca.

La vittoria netta nei sondaggi elettorali

I dati forniti dagli istituti Sigma Dos e 40dB evidenziano un distacco consistente a favore del leader del Partito Popolare (PP). Secondo Sigma Dos, Feijóo ha battuto Sánchez con un vantaggio del 51% contro il 29%. Analogamente, 40dB ha registrato un risultato del 43% a favore di Feijóo e del 33% per Sánchez. Una quota restante di intervistati ha dichiarato che nessuno dei due candidati ha vinto o che il confronto si è concluso in parità, ma la maggioranza indica chiaramente una superiorità del candidato conservatore.

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L'abitazione e le migrazioni al centro dello scontro

Il dibattito ha registrato un ascolto di 10,2 milioni di telespettatori, secondo i dati della società di consulenza Barlovento. Questa cifra rappresenta quasi il doppio dei telespettatori registrati durante l'edizione del 2023, dimostrando un forte interesse pubblico verso l'evento. I temi principali affrontati dai due candidati sono stati la crisi abitativa e la gestione delle frontiere. Sanchez e Feijóo hanno presentato piani contrastanti per affrontare l'aumento degli affitti e la scarsità di alloggi accessibili, temi centrali nelle recenti proteste sociali.

Un altro nodo cruciale è stata la politica migratoria, specialmente dopo gli ultimi arrivi su larga scala di migranti a Ceuta e nelle Isole Canarie. La corruzione è diventata un altro punto di scontro, con entrambi i politici che si sono scambiati accuse regarding scandali legati ai rispettivi partiti. Su Facebook e X, gli osservatori hanno discusso dell'abito color sabbia di Sánchez e del suo tono pacato, in netto contrasto con l'approccio più conflittuale di Feijóo.

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La strategia di Sanchez e il blocco di destra

Il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate, indette da Pedro Sánchez lo scorso mese. La mossa mirava a sfruttare il momentum delle massicce proteste per il diritto all'alloggio, nella speranza di galvanizzare l'elettorato di sinistra. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei sondaggi indica un vantaggio per il blocco di destra composto dal Partito Popolare (PP) e dal partito di estrema destra Vox. Questo scenario politico suggerisce che, nonostante la strategia del premier, l'opinione pubblica potrebbe premiare l'alternativa conservatrice.

Il formato del dibattito a due, introdotto in Spagna nel 1993, rimane una tradizione consolidata. Sebbene attiri ancora grandi numeri, l'impatto diretto sul comportamento degli elettori è diminuito a causa dell'era internet e di un elettorato più polarizzato. Pablo Simon, analista politico, ha notato che l'effetto principale è indiretto, influenzando il tono della campagna e la gestione dei titoli di giornone dopo l'evento. I candidati evitano di sbagliare per prevenire notizie negative nei giorni successivi.