A Mosca una targa celebra Felix Dzerzhinsky, fondatore della polizia segreta sovietica, tra le critiche per il Terrore Rosso e il plauso dei nazionalisti.

A Mosca è stata collocata una targa commemorativa dedicata a Felix Dzerzhinsky, fondatore della polizia segreta sovietica e architetto del Terrore Rosso che seguì la Rivoluzione russa. La notizia, diffusa dall'agenzia Reuters il 23 novembre 2026, riferisce che la targa lo definisce uno "statista eccezionale", un giudizio accolto con favore dai nazionalisti della linea dura.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta di venerdì, con la partecipazione di Vladimir Medinsky, collaboratore del presidente Vladimir Putin e capo delle delegazioni russe nei colloqui di pace con l'Ucraina. La targa è stata posta in una città dove il tema della memoria storica è tornato al centro del dibattito pubblico.

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Il significato della targa commemorativa a Mosca

La targa commemorativa di Felix Dzerzhinsky è stata collocata su un edificio dove il rivoluzionario lavorò dal 1924 al 1926, non lontano dal Cremlino. Il bronzo raffigura Dzerzhinsky in abito da città, su uno sfondo di ciminiere industriali, un treno a vapore e un traliccio dell'elettricità.

Il testo della targa lo presenta come l'iniziatore della radicale industrializzazione che trasformò l'economia sovietica dei primi anni. Dzerzhinsky, nobile polacco diventato rivoluzionario, aveva gettato le basi del sistema repressivo che Josef Stalin avrebbe poi presieduto.

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Il fondatore della Cheka è ancora oggi al centro di giudizi contrastanti. Molti lo considerano responsabile delle decine di migliaia di esecuzioni sommarie compiute dalla sua organizzazione per consolidare il potere bolscevico tra il 1918 e il 1922.

Le posizioni di Medinsky e dei nazionalisti russi

Vladimir Medinsky, autore di alcuni dei nuovi libri di testo di storia russi, ha descritto Dzerzhinsky come un idealista romantico. Allo stesso tempo, Medinsky ha riconosciuto che il fondatore della Cheka faceva parte di un capitolo più oscuro della storia del Paese.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale TASS, Medinsky ha sostenuto che la cosa peggiore è abbattere i monumenti sotto le urla della folla. Ha invitato a ricordare sia i successi sia gli errori del passato, per evitare di ripetere gli stessi sbagli.

Per molti membri dell'apparato di sicurezza, che ha grande influenza nella Russia di Putin, Dzerzhinsky resta un eroe e un simbolo dello Stato. Il sistema si fonda in larga parte sull'FSB, organizzazione successiva al KGB sovietico che un tempo fu guidata proprio da Putin.

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Il precedente del 1991 e le richieste dei blogger di guerra

Nel 1991, mentre l'Unione Sovietica crollava, un monumento a Dzerzhinsky davanti alla sede del KGB in piazza Lubyanka fu abbattuto da manifestanti esultanti. Molti videro in quel gesto l'inizio di una nuova era più libera. La grande statua fu poi spostata in un parco vicino al fiume Moskva, insieme ad altri simboli del potere sovietico.

Alcuni blogger nazionalisti che sostengono la guerra della Russia in Ucraina ritengono ora che sia arrivato il momento di riportare la statua al suo posto. Blue Z Beard, noto war blogger con oltre 100.000 follower su Telegram, ha scritto che una targa va bene, ma non basta.