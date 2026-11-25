Analisi della differenza tra i 15 femminicidi certificati dal Ministero dell'Interno nel 2026 e i 76 censiti da Non una di meno. Scopri le ragioni giuridiche e metodologiche.

Il panorama statistico sui femminicidi in Italia presenta nel 2026 una marcata divergenza tra le cifre ufficiali fornite dal Ministero dell'Interno e quelle raccolte dagli osservatori indipendenti. Questa discrepanza non nasce da errori casuali, ma da differenze strutturali nei criteri di classificazione giuridica e nei metodi di monitoraggio adottati dalle varie istituzioni. Mentre le associazioni di attiviste e ricerca documentano un numero significativamente più elevato di vittime, la fonte governativa si attesta su un dato più ristretto.

La definizione legale del 2025 cambia le cifre

La Legge 181 del 2 dicembre 2025 ha introdotto l'articolo 577-bis nel Codice penale, creando una specifica fattispecie di reato per i femminicidi. Questa norma punisce con l'ergastolo l'omicidio di una donna commesso per motivi di odio, discriminazione, prevaricazione o come atto di controllo e dominio in quanto donna. Tale inquadramento giuridico preciso è la chiave per comprendere la separazione dei dati. Il Ministero dell'Interno, nel suo report aggiornato al 13 ottobre 2026 sui primi nove mesi dell'anno, segnala solo 15 casi che rispondono rigorosamente a questi nuovi requisiti legali.

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Dati contrastanti tra istituzioni e attiviste

I numeri raccontano storie diverse a seconda di chi li raccoglie. Per il 2025, il gruppo di ricerca della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna ha censito 95 femminicidi, mentre l'associazione Non una di meno ne ha individuati 88. Nel corso dei primi nove mesi del 2026, l'Osservatorio nazionale Femminicidi, Lesbicidi, Trans*cidi di Non una di meno, nel suo aggiornamento al 25 novembre 2026, conta 76 femminicidi. Questa cifra è nettamente superiore ai 15 casi registrati dal Ministero, anche se il dipartimento governativo rileva 67 donne vittime di omicidio volontario e 38 uccise dal partner o ex partner in ambito familiare o affettivo.

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Perché le associazioni usano criteri più ampi

L'Osservatorio nazionale e Non una di meno non attendono che un procedimento giudiziario riconosca formalmente il reato ai sensi dell'articolo 577-bis per contare una vittima. Il loro metodo ricostruisce i casi attraverso notizie di cronaca, verifiche sul territorio e analisi delle dinamiche relazionali tra vittima e autore. Considerano femminicidio ogni morte che deriva da violenza maschile, inclusi i tentati omicidi e gli omicidi di chi tentò di fermare l'aggressore. Lo stesso Osservatorio segnala almeno 119 tentati femminicidi e 15 omicidi di terzi intervenuti durante gli attacchi.

Il ruolo della ricerca accademica e della stampa

La Casa delle donne di Bologna utilizza un approccio diverso, basato sul monitoraggio della stampa nazionale e locale dal 2005. Il suo metodo analizza le circostanze della morte, il rapporto tra le persone coinvolte e le eventuali conseguenze per i figli. Questa ricerca preziosa permette di osservare il fenomeno nel tempo, evidenziando aspetti che la semplice statistica sugli omicidi non restituisce. La mancanza di un allineamento nei criteri spiega la distanza considerevole tra le fonti, richiedendo una comunicazione più attenta che non nasconda la gravità del fenomeno riducendolo al solo dato penale stretto.