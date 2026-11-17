Omicidio di una 61enne a Bossico (Bergamo). Il coniuge 63enne si consegna dopo aver confessato la soffocazione. È il quinto femminicidio in due giorni in Italia.

Una grave tragedia ha sconvolto la comunità dell' Alto Sebino, nella provincia di Bergamo, con l'arresto di un uomo accusato di aver ucciso la propria moglie. La vittima è una donna di 61 anni, trovata senza vita nella loro abitazione situata a Bossico, un piccolo comune situato nella zona collinare bergamasca. I carabinieri hanno portato in caserma il coniuge dell'età di 63 anni, colui che ha spontaneamente segnalato il fatto alle autorità competenti.

Dettagli dell'omicidio e intervento immediato

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio delle ore 18.30, momento in cui il marito ha chiamato il numero unico di emergenza 112 per riferire quanto accaduto. Durante la comunicazione, l'uomo ha confessato di aver soffocato la donna con cui conviveva, agendo nell'abitazione di proprietà della coppia. Questa confessione ha immediatamente innescato un'operazione di soccorso e indagine da parte delle forze dell'ordine e del sistema sanitario territoriale.

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Al giungere sul posto della pattuglia dei carabinieri di Sovere, l'uomo si è presentato e si è consegnato spontaneamente agli agenti. All'interno dell'immobile era presente il corpo privo di vita della vittima. Il personale sanitario del 118, intervenuto con un'automedica e un'ambulanza, ha effettuato tentativi immediati di rianimazione cardiopolmonare, ma tutti gli sforzi medici si sono rivelati vani di fronte al decesso avvenuto.

Sicurezza della vittima e precedenti

Le indagini condotte dalla polizia giudiziaria hanno verificato accuratamente il quadro degli eventi e la storia familiare della coppia. Al momento, non risultano nella cronaca giudiziaria interventi precedenti dei carabinieri per liti tra gli stessi coniugi. Non vi sono denunce o segnalazioni sportive dalla donna uccisa prima di questo tragico evento, il che suggerisce che l'accaduto non fosse anticipato da segnalazioni di pericolo note alle autorità locali.

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Sul luogo del crimine sono intervenuti, oltre alla squadra di Sovere, anche il nucleo investigativo di Bergamo e il sostituto procuratore. L'obiettivo di questa presenza congiunta è avviare tutti gli accertamenti scientifici necessari per ricostruire i dettagli tecnici dell'omicidio. Le autorità stanno esaminando ogni elemento materiale per confermare la dinamica dichiarata dal marito nell'ambito dell'indagine.

Contesto nazionale dei femminicidi

La morte della donna di Bossico si inserisce in un contesto nazionale allarmante, segnato da una serie di violenze domestiche fatali. Si tratta del quinto femminicidio registrato in un arco temporale molto ristretto, ovvero nell'arco di sole due giornate. Questa cifra evidenzia la gravità del fenomeno sociale e la necessità di una costante vigilanza sulle dinamiche di coppia e sui fattori di rischio.

Nello stesso periodo, in altre regioni italiane si sono verificati episodi analoghi con esiti tragici. A Serre, in provincia di Salerno, un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie 82enne con armi da taglio; a San Giorgio a Liri (Frosinone), un ottantenne ha ammesso di aver ucciso la 78enne con percosse. Altre vittime sono state trovate ad Angri e a Castel San Giorgio, confermando l'urgenza di affrontare il problema su scala nazionale.