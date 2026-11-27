Tragedia a Ponte Buggianese: Andrea Nardini uccide la fidanzata Ionela Girneata e si suicida gettandosi dal ponte Lora. Scena del crimine simile al caso Vella.

La provincia di Pistoia è teatro di una nuova e straziante tragedia legata alla violenza domestica, confermata dal bilancio macabro registrato nelle ultime ore. Andrea Nardini, un giovane di 25 anni, ha ucciso la sua fidanzata Ionela Miruna Girneata, che aveva due anni meno di lui, per poi porre fine alla propria vita. Il giovane si è gettato nel vuoto dal ponte autostradale, consumando un atto di disperazione che lascia l'intera comunità locale sotto shock.

Dettagli del delitto e dinamica dei fatti

La ricostruzione degli eventi, resa nota dalla procura di Pistoia che coordina le indagini, emerge con chiarezza dalle prime comunicazioni. Andrea Nardini ha chiamato il 112 in modo confuso per segnalare la morte della fidanzata. Nell'allarme, l'uomo ha chiesto esplicitamente alle forze dell'ordine di recarsi immediatamente nella villetta di Ponte Buggianese, specificando la necessità di evitare che i nonni della vittima, residenti a pochi passi dalla casa della coppia, scoprissero il corpo. Quando gli agenti hanno raggiunto il luogo del crimine, hanno trovato il cadavere di Ionela, ma Andrea Nardini non era più presente.

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Suicidio nello stesso luogo di un precedente femminicidio

Parallelamente alla segnalazione del 112, i vigili del fuoco hanno ricevuto un avviso riguardante un'automobile in fiamme sull'autostrada. I dettagli hanno portato a collegare immediatamente i due eventi tragici. Dopo aver disdetto l'allarme telefonico, Nardini è salito sulla sua Alfa Romeo Giulietta di colore blu e si è diretto verso Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Qui, sul viadotto Lora dell'A1, l'uomo si è dato fuoco e si è lanciato nel vuoto, morendo all'istante per le ferite riportate dal salto.

Analogie inquietanti con il caso Federico Vella

L'aspetto più discusso della vicenda riguarda la scelta precisa del luogo del suicidio. Il viadotto Lora è stato teatro, infatti, di un femminicidio avvenuto il 3 settembre dello scorso anno, quando Federico Vella uccise la sua ex fidanzata Lorena Isceri lanciandola dal cavalcavia. Anche in quel caso tragico, Vella si suicidò gettandosi dallo stesso viadotto dopo l'omicidio. Questa coincidenza spaventosa ha creato un parallelismo quasi identico tra le due tragedie, che hanno colpito la stessa area geografica in tempi ravvicinati, suscitando grande preoccupazione e dolore.

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Motivi e armi del crimine ancora da accertare

Nonostante la dinamica del gesto sia chiara, restano da definire i moventi e le modalità esatte dell'uccisione di Ionela Miruna Girneata. Le indagini non hanno ancora rilevato precedenti aggressioni o episodi violenti che potessero giustificare la reazione dell'uomo. Il medico legale, dopo un primo esame, ha parlato di un corpo contundente come causa della morte, ma non è ancora stato identificato con certezza l'oggetto utilizzato. Gli investigatori stanno esaminando manubri da ginnastica portati via dalla scena, anche se su di essi non sono emerse tracce evidenti di sangue.

Impatto sulla comunità e prospettive investigative

Questa nuova tragedia segnala un ulteriore capitolo doloroso nella storia recente della violenza di genere nella zona tra Pistoia e Firenze. Le autorità locali e le forze dell'ordine stanno conducendo un'indagine approfondita per comprendere ogni singolo dettaglio e restituire una risposta chiara alla comunità colpita. La famiglia della vittima, Ionela Miruna Girneata, sta vivendo il momento più buio della sua vita, mentre la società civile è chiamata a riflettere sulle dinamiche che portano a tali esiti estremi, chiedendo maggiore attenzione e prevenzione contro il femminicidio.