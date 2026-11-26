Femminicidio a Ponte Buggianese: secondo la prima ricostruzione l'uomo si sarebbe tolto la vita dal viadotto Lora sulla A1, chiuso il tratto verso Bologna.

Un uomo di nazionalità italiana avrebbe ucciso la compagna, una ragazza di appena 24 anni, a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, per poi raggiungere l'autostrada A1 e togliersi la vita gettandosi dal viadotto Lora all'altezza di Barberino del Mugello. È la prima ricostruzione del nuovo femminicidio avvenuto giovedì 26 novembre 2026 in Toscana.

Secondo le prime informazioni disponibili, dopo il delitto l'uomo avrebbe guidato dal Pistoiese fino al viadotto autostradale situato in provincia di Firenze. La ricostruzione è ancora preliminare e non riporta un orario preciso degli spostamenti.

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Come si sarebbe svolta la fuga sul viadotto Lora

Il percorso ricostruito porta dal Pistoiese fino al viadotto Lora sulla A1, dove l'uomo avrebbe incendiato la propria vettura. Dopo il rogo dell'auto, secondo la stessa fonte, si sarebbe dato fuoco e si sarebbe gettato nel vuoto.

Il corpo dell'uomo è stato successivamente ritrovato sotto il viadotto. Il ritrovamento ha completato il quadro della prima ricostruzione, che resta tuttavia da verificare con gli accertamenti delle autorità competenti.

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Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, che hanno operato in una zona del viadotto dove il traffico era stato interrotto.

Due ricostruzioni diverse sul femminicidio

Il testo della notizia contiene due versioni che non coincidono del tutto sulla sequenza degli eventi. Nella prima, la giovane donna sarebbe stata uccisa a Ponte Buggianese prima della fuga in auto dell'uomo.

In un passaggio successivo si riferisce invece che la donna sarebbe stata gettata dal viadotto Lora dall'ex compagno, Federico Vella, che subito dopo si sarebbe lanciato a sua volta dal ponte. La fonte non chiarisce il rapporto esatto tra le due versioni, quindi i dettagli vanno considerati preliminari.

Il nome di Federico Vella compare solo in questo passaggio, e il testo non specifica quali riscontri siano stati acquisiti su di lui. Tutte le affermazioni sul presunto autore restano attribuite alle prime informazioni, senza conferme ufficiali riportate nel testo.

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Impatto sulla viabilità dell'A1 e prossimi passi

Dopo l'accaduto è stato chiuso al traffico il tratto dell'A1 compreso tra il bivio con la Direttissima e Aglio, in direzione Bologna. Chi viaggia su questa direttrice deve tenere conto della deviazione in vigore sul tratto interessato.

Il testo non indica una data di riapertura del tratto né ulteriori tappe procedurali. Per aggiornamenti su viabilità e sviluppi dell'inchiesta occorre fare riferimento alle comunicazioni ufficiali di polizia stradale e Autostrade per l'Italia.