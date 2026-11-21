La procura di Cassino ricostruisce il femminicidio di Domenica Onorati, uccisa dal marito con una mostrina di 48cm dopo decenni di violenze. Dettagli dell'arresto e indagini.

Il Procuratore della Repubblica di Cassino, Carlo Fucci, ha confermato i dettagli della tragica morte di Domenica Onorati, una donna di 78 anni che è stata assassinata dal proprio marito nel comune di San Giorgio a Liri. L'aggressione è avvenuta nei giorni scorsi, portando all'arresto immediato del coniuge accusato di omicidio volontario e sequestrando l'arma del delitto insieme ai vestiti indossati dall'uomo al momento dell'arresto.

Dettagli medici e arma del delitto

Le indagini condotte dai Carabinieri di Pontecorvo e di San Giorgio a Liri hanno permesso di ricostruire la dinamica precisa dell'attacco. L'esame autoptico sul corpo della vittima ha rivelato la presenza di numerose lesioni traumatiche, vaste ecchimosi e lacerazioni diffuse principalmente al capo, al tronco e agli arti superiori e inferiori.

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Tali ferite sono state ricondotte con alta probabilità all'uso di una mostrina in legno, lunga 48 centimetri e larga tre. L'arma è stata immediatamente sequestrata e risulta ancora impregnata di tracce di sangue, al pari degli abiti dell'imputato, confermando la violenza estrema dell'episodio che ha causato la morte della donna anziana.

Storia di violenze e ultimo conflitto

La ricostruzione dei fatti ha portato alla luce un passato segnato da conflittualità interna alla coppia. Un familiare della vittima, ascoltato durante le audizioni a verbale, ha riferito di diversi episodi di prevaricazione e violenza da parte del marito fin dagli anni Ottanta del secolo scorso. Questa cronologia di abusi ha gettata luce sul contesto familiare in cui è maturata la tragedia.

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L'evento scatenante finale è avvenuto in un luogo pubblico, davanti all'ufficio postale locale. I carabinieri hanno ricevuto la segnalazione di passanti preoccupati per una discussione particolarmente accesa tra i coniugi. Grazie alle immagini recuperate dalle telecamere di videosorveglianza nella zona, le forze dell'ordine sono riuscite a risalire con precisione alla coppia e a intervenire tempestivamente.

Conseguenze legali e prossima procedura

Al termine delle prime indagini preliminari, il marito è stato arrestato con l'accusa formale di omicidio. L'operazione ha consentito alla Procura di Cassino di mettere in sicurezza le prove materiali essenziali per il procedimento, assicurando l'arma del delitto che costituisce l'elemento chiave per la ricostruzione medica e forense dell'aggressione.

Carlo Fucci, durante la conferenza stampa dedicata al caso, ha sottolineato la gravità delle lesioni riscontrate e la longevità delle dinamiche abusive all'interno del nucleo familiare. La vicenda, classificata come femminicidio, ha attivato tutte le procedure giudiziarie necessarie per valutare la responsabilità penale dell'uomo, ora in custodia cautelare in attesa di sviluppi processuali.