Femminicidio: analisi sociologica delle cause profonde e del ruolo del neoliberismo
Analisi approfondita sulle cause del femminicidio, esaminando come il neoliberismo e la repressione della sessualità femminile alimentino la violenza di genere in Italia.
La piaga del femminicidio e la violenza di genere rappresentano un allarme collettivo crescente che ha ormai raggiunto le prime pagine dei media, riflettendo una profonda crisi culturale e sociale. Sebbene l'aggressione fisica sia oggetto di chiara condanna da parte dell'opinione pubblica, rimane un'ambiguità culturale significativa rispetto alla violenza sessuale, che spesso viene rappresentata in modo duplice e che getta dubbi infondati sull'integrità morale delle vittime. Questa tolleranza psicologica e sociale verso l'aggressione sessuale costituisce un indicatore fondamentale dell'origine della difficoltà nel risolvere lo stallo in cui versiamo nella lotta ai femminicidi, nonostante la severità delle sentenze giudiziarie e il dolore prevalente nella società.
Radici culturali della violenza sulle donne
L'ambiguità che persiste nei confronti dell'aggressione sessuale può sfociare nella tolleranza e persino nella complicità, suggerendo che la prevenzione della furia omicida non è migliorata nonostante la condanna dei cittadini. La strage continua indisturbata perché la radice del problema risiede nella repressione della profondità e della libertà erotica della donna, che fonda la sua differenza sessuale. Il permanere di questo substrato torbido nelle coscienze, dove l'invocazione dello stupro è sdoganata come strumento di offesa sui social media, evidenzia come la violenza sociale contro le donne non solo si perpetui, ma diventi ogni giorno più maligna e radicata.Also readFemminicidio a Ponte Buggianese e suicidio dal cavalcavia di Barberino
L'impatto del neoliberismo sull'emancipazione femminile
L'affermazione lavorativa, culturale e politica delle donne nei paesi occidentali non ha fermato la repressione, ma l'ha solo arginata per alcuni decenni durante i quali si è registrata un'emancipazione erotica femminile di massa. Tuttavia, senza una vera liberazione sessuale, l'emancipazione femminile rischia di essere ritrascritta secondo canoni maschilisti e distorta nel suo significato originario. La manipolazione e il capovolgimento di questa prospettiva emancipatrice sono opera del neoliberismo, che rappresenta l'apoteosi dell'individualismo maschile e usa contro la differenza femminile la cancellazione del tempo libero e l'accelerazione incalzante dei ritmi della vita quotidiana.
Il ruolo del tempo e della sensibilità femminile
Il neoliberismo riesce in questo modo a intralciare e depotenziare ciò che distingue le donne dai maschi, ostacolando la loro capacità di sostare senza fretta e agitazione nel godimento della vita, un concetto magistralmente descritto da Virginia Woolf ne "La gita al faro" come il "dolce far nulla". Questa lentezza è fondamentale per il piacere erotico femminile e per la loro lungimiranza, che si fonda sul presentimento e sull'intuizione, rifuggendo i calcoli probabilistici e le speculazioni mentali tipiche del modello maschile. L'attitudine delle donne a prendere cura di ogni cosa con semplicità e immediatezza, separando l'essenziale dall'inessenziale, viene così sistematicamente erosa.
La repressione dell'orgasmo e l'identità neutra
La tolleranza dell'aggressione sessuale, che rappresenta un attacco alla libertà delle donne di disporre del proprio corpo, è in accordo con la repressione globale del loro modo di sentire e di essere. L'orgasmo femminile è l'elemento che il potere maschilista del più forte non può ammettere nella sua giurisdizione, se non per controllarlo o eliminarlo. Di conseguenza, la particolarità femminile, inclusa la sua dimensione materna e fondamento della civiltà, viene neutralizzata nelle identità fluide, indifferenziate e de-sessuate, ponendosi in contrasto con la visione di un "neutro" che è espressione di un patriarcato cieco e autoreferenziale.
L'alienazione maschile e la risposta violenta
Il maschilismo si esprime attraverso un maschile dissociato dalla congiunzione erotica e dalla realtà, mentre i maschi, specialmente i più precari con un'identità virile rigida, sono esposti all'effetto alienante dell'ideologia dell'azione lineare e performante. Questi individui, centrati sul diniego della loro parte femminile, si compattano in un assetto paranoico e aggressivo, girando per il mondo come "mine vaganti" che vedono nella donna la vita che hanno rifiutato dentro di sé. Si aggrappano alla donna e al tempo stesso ne hanno paura, poiché nulla temono di più del sentirsi vivi, perpetuando un ciclo di violenza contro la femminilità che è sopraffatta quando le donne non hanno spazio e tempo per godere dei loro sentimenti e della loro capacità di cura.
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