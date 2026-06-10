Femminicidio e pena di morte: il dibattito sul carcere a vita e le contraddizioni del femminismo punitivo

Analisi delle posizioni contraddittorie sul carcere a vita per i femminicidi e della critica al femminismo reazionario e liberale che promuove un approccio punitivo selettivo.

Il dibattito sulle pene per i reati di genere, in particolare per i femminicidi, è tornato al centro del confronto pubblico. Spesso, quando gli autori di tali crimini vengono condannati a lunghe pene detentive, da parte di alcuni ambienti si leva una critica secondo cui le condanne sono troppo miti.

Richieste di ergastolo e di "buttare via la chiave" emergono con forza. Curiosamente, tali posizioni provengono da settori che si definiscono di sinistra o femministi, mentre quando si tratta di condanne a carico di immigrati o appartenenti a minoranze, le stesse posizioni sono sostenute dall'estrema destra. Questo doppio standard mette in luce una contraddizione di fondo. Si invoca la massima severità per i femminicidi, ma si dimentica che la difesa delle donne deve essere universale e non selettiva.

Un'autrice francese, Elsa Deck Marsault, nel suo pamphlet, critica aspramente il femminismo reazionario e quello liberale, accusandoli di aver abbandonato le radici di critica sociale e di classe del femminismo storico. Al loro posto, si sarebbe affermato un femminismo individualista e punitivo, che chiede pene più dure soprattutto contro gli "altri": immigrati, poveri, musulmani. Questo "idealismo punitivo" è infondato secondo gli studi sociologici e di diritto penale.

La convinzione che carcere e severità delle pene risolvano il problema della violenza di genere è ingenua. Non si considera che le misure securitarie possono colpire anche le stesse donne e le fasce più deboli. La sfida è quindi ripensare il femminismo in chiave intersezionale, andando oltre la retorica punitiva e concentrandosi sulle cause strutturali della violenza.

Il dibattito italiano si inserisce in un contesto più ampio, dove la richiesta di giustizia spesso si confonde con la richiesta di vendetta, rischiando di strumentalizzare la causa delle donne per fini politici conservatori





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Femminicidio Carcere Ergastolo Femminismo Punizione Immigrati Securitarismo Elsa Deck Marsault Intersezionalità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Euphoria 3x08: finale di stagione, morte di Rue e analisi dei personaggiSpiegazione e analisi dell'episodio finale della terza stagione di Euphoria, con focus sulle conseguenze delle scelte dei personaggi e sulla morte di Rue. Approfondimento su Rue, Ali e gli altri personaggi principali dopo il conclusivo episodio.

Read more »

Fino a 60 anni di carcere in Honduras per chi commette femminicidioRiforma approvata dal Parlamento. Il Paese registra un caso ogni 32 ore (ANSA)

Read more »

Honduras, la riforma del Parlamento: 'Fino a 60 anni di carcere per chi commette femminicidio'Il Congresso in Honduras ha inasprito le pene per i femminicidi. E ha chiesto la creazione di un organo composto solo da donne che giudicherà i casi

Read more »

L'analisi/La scelta del mediatore per l’UcrainaÈ sperabile che il prossimo G7 di Evian riesca a definire come concretamente e unitariamente tenere i rapporti con Putin in merito all'evoluzione della guerra contro l'Ucraina per...

Read more »