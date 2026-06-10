Femminicidio in Messico: trovata morta Makala Pendley, incinta e con sette figli. Arrestato il compagno violento

Una donna incinta e i suoi sette figli erano scomparsi dall'Indiana. Il corpo della madre è stato ritrovato in Messico con segni di torture. Il compagno, Joseph Jude Butler Jr., con precedenti penali, è stato arrestato per il femminicidio. I bambini sono stati ritrovati vivi.

La tragica vicenda di Makala Pendley , una donna incinta di 33 anni, e dei suoi sette figli ha scosso l'opinione pubblica internazionale. La donna e i bambini, di età compresa tra 1 e 12 anni, erano scomparsi il 25 febbraio dall' Indiana , negli Stati Uniti, dopo che un operatore dei servizi sociali ne aveva denunciato la sparizione.

Makala era fuggita in Messico insieme ai figli e al suo compagno, Joseph Jude Butler Jr., motivata dal timore che le autorità le togliessero la custodia dei bambini. La coppia aveva una relazione lunga e turbolenta, iniziata quando Makala aveva solo sedici anni, descritta dalla famiglia come sempre "tossica e violenta". Nonostante le autorità messicane avessero già rintracciato la famiglia il mese scorso, avevano restituito i bambini alla madre dopo averli temporaneamente affidati a strutture di accoglienza.

Purtroppo, questa decisione si è rivelata fatale. Il corpo senza vita di Makala è stato ritrovato in un fossato nella zona di Chiapas, in Messico. Il medico legale ha stabilito che la morte è avvenuta per trauma cranico conseguente a un colpo contundente, e che la donna era rimasta in quella posizione per otto-dodici ore prima del ritrovamento.

La sorella della vittima, Jennifer Lambert, ha fornito dettagli agghiaccianti sulle condizioni del corpo, dichiarando che Makala era stata "accoltellata, stuprata, sodomizzata, nuda, con la testa fracassata". Il compagno, Joseph Jude Butler Jr., trentenne, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio. La procura messicana, rappresentata da Jorge Luis Llaven Abarca, chiede per lui la pena massima di cento anni di carcere.

Butler aveva un lungo passato criminale negli Stati Uniti, con precedenti per rapina, frode, aggressione e violenza sessuale, e risultava ricercato anche in Alaska. I sette figli sono stati ritrovati sani e salvi dopo l'arresto del padre. La famiglia della vittima, sconvolta, ha dichiarato di non aver mai sospettato della pericolosità di Butler.

"Non mi sarebbe mai passato per la testa che potesse essere stato lui", ha affermato l'altra sorella, Maurica Lambert, intervistata da Fox59. Jennifer Lambert ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per le spese funerarie e il sostegno dei bambini, scrivendo sui social: "La tristezza che provo è una tristezza che resterà per sempre e lascerà un vuoto che non si riempirà mai. Mia sorella, la mia bellissima sorella. Riposa in pace Makala, non meritavi questo.

Non riesco a credere che non ti rivedrò mai più". La notizia ha riacceso il dibattito sulla protezione delle vittime di violenza domestica e sui protocolli di intervento dei servizi sociali, specialmente in casi complessi con molti figli coinvolti. La storia di Makala evidenzia anche le difficoltà nel tracciare individui che attraversano confini internazionali per sfuggire alla giustizia, e le sfide nella cooperazione tra autorità di diversi paesi.

Mentre la famiglia piange la perdita, i bambini orfani della madre dovranno affrontare un futuro incerto, segnati da una tragedia che ha colpito non solo una vita ma un'intera comunità. Le autorità messicane hanno ribadito la loro determinazione a perseguire il responsabile con la massima severità, inviando un messaggio forte contro il femminicidio.

La comunità internazionale osserva con attenzione lo svolgimento del caso, sperando in una condanna esemplare che possa almeno in parte compensare la perdita irreparabile subita dai sette orfani e dai loro cari





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