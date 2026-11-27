Andrea Nardini uccide la compagna Ionela Miruna Garneata a Ponte a Buggiano, poi si suicida a Barberino del Mugello. Dettagli sul caso e sulle indagini.

Andrea Nardini ha ucciso la sua compagna Ionela Miruna Garneata in un'abitazione situata in via Roma 45 a Ponte a Buggiano, utilizzando un manubrio per pesi come arma del delitto. L'evento tragico si è verificato al mattino del 26 novembre, portando all'identificazione del caso come femminicidio da parte delle autorità competenti.

Dettagli del crimine e dinamica

Secondo quanto riferito dalla testata giornalistica Corriere Della Sera, Nardini è stato osservato mentre usciva dalla residenza e partiva in automobile prima delle ore 8:00 del mattino. La dinamica del reato ha portato all'arresto di Nardini, che è stato fermato per l'omicidio della giovane donna, avvenuta con l'uso di un peso da palestra.

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La telefonata di emergenza al 118 è stata effettuata alle ore 8:30. Durante la chiamata, Nardini ha comunicato il decesso della ventitreenenne, affermando che si trattava di un incidente. Ha inoltre fornito l'indirizzo esito dell'abitazione e ha espresso l'intenzione di togliersi la vita.

La fuga verso il suicidio

Dopo aver segnalato la morte, l'indagato ha guidato la sua autovettura Giulietta di colore blu per una distanza di settanta chilometri. La destinazione finale è stata il cavalcavia Lora, situato a Barberino del Mugello, dove ha portato a compimento il suo proposito suicida.

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Nel punto del suicidio, Nardini ha appiccato il fuoco alla sua auto e si è gettato dal cavalcavia. La scelta del luogo non è casuale, poiché si tratta dello stesso sito in cui, il 3 settembre, era stata trovata viva la vittima Lorena Isceri. Questa coincidenza spaziale ha aggiunto ulteriori elementi di complessità alle indagini preliminari.

Profilo della vittima e dinamiche relazionali

Ionela Miruna Garneata, affettuosamente chiamata "Miru" dai suoi cari, lavorava come corriere e nutriva il desiderio di acquistare un'automobile. Un'amica, Alessia Bivolaru, ha descritto la giovane come una persona semplice, tranquilla e riservata. Bivolaru ha anche evidenziato come Nardini fosse noto per un atteggiamento geloso, che aveva portato l'uomo ad allontanare la compagna dalle sue relazioni sociali.

Le indagini e il contesto familiare

Le forze dell'ordine, insieme ai vigili del fuoco, sono giunti sul luogo dell'omicidio circa quindici minuti dopo la chiamata di allarme. È emerso che la coppia conviveva da circa sei anni, sin dal periodo della pandemia di Coronavirus, in un'abitazione vicina a casa dei nonni paterni di Nardini.

La dichiarazione resa da Nardini al 118, in cui chiedeva che la vittima non fosse trovata dai nonni, ha suggerito una profonda conoscenza delle dinamiche familiari. Le indagini continuano per ricostruire ogni aspetto dell'accaduto e verificare eventuali precedenti episodi di violenza o controllo nella relazione.