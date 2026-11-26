Il caso del femminicidio a Ponte Buggianese: Ionela Miruna Garneata, 23 anni, trovata uccisa dal convivente Andrea Nardini che poi si è suicidato.

La giovane rumena Ionela Miruna Garneata, ventinove anni, è stata uccisa dal fidanzato e convivente Andrea Nardini nel comune toscano di Ponte Buggianese. La drammatica vicenda è stata annunciata dal sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, che ha confermato l'identità della residente a Lammari. L'autore del delitto, Andrea Nardini, dopo aver ammesso il fatto al centralino del 112, ha messo in atto un gesto finale di disperazione sull'autostrada A1.

Dettagli dell'omicidio e del suicidio

Secondo quanto accertato dalla Procura di Pistoia, il femminicidio si è consumato all'interno dell'abitazione in cui i due giovani convivevano. Andrea Nardini, venticinque anni, avrebbe ucciso la compagna per poi allontanarsi dalla scena del crimine. L'uomo si è successivamente immesso sull'autostrada A1, dirigendosi verso Barberino di Mugello.

Also read Femminicidio a Ponte Buggianese e suicidio dal cavalcavia di Barberino

Una volta in autostrada, Nardini ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112, comunicando ufficialmente che la donna era morta. Immediatamente dopo questa telefonata, l'uomo avrebbe dato fuoco al proprio veicolo per poi lanciarsi dal cavalcavia del viadotto Lora. Il bilancio finale è tragico e include due vittime.

La figura di Ionela e la comunità

Ionela Miruna Garneata era nata in Romania il 17 settembre 2003. Da diversi anni viveva in Italia, precisamente a Capannori, dove frequentava il liceo scientifico Maiorana dal 2019. In precedenza, aveva studiato all'Isi Machiavelli di Lucca, dove era rimasta sei mesi prima di trasferirsi.

Advertisement

Il sindaco Giordano Del Chiaro si è stretto alla famiglia della giovane, definendo il fatto un femminicidio doloroso per l'intera comunità. Il primo cittadino ha espresso il dolore collettivo e l'inaccettabilità della violenza di genere, sottolineando come non si possa più tollerare che donne muoiano per mano di uomini.

Reazioni istituzionali e prospettive

Le autorità locali e giudiziarie stanno lavorando per chiarire ogni circostanza del caso. La dichiarazione del sindaco ha rispecchiato lo shock di Capannori, invitando alla riflessione sulla violenza maschile sulle donne.

Il caso ha nuovamente acceso i riflettori sulla necessità di contrasto alle aggressioni domestiche. La tragedia di Ponte Buggianese rappresenta un evento di grande impatto sociale e giuridico, con le indagini della procura che continuano a raccogliere elementi sul movente e sulle dinamiche del delitto.