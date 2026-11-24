Come l'omicidio di Sara Di Pietrantonio nel 2016 ha ispirato il movimento Non una di meno a Roma, cambiando il linguaggio pubblico sulla violenza di genere e rafforzando le reti anti-violenza.

Il movimento Non una di meno ha trovato uno dei suoi punti di svolta più significativi a Roma in seguito al tragico femminicidio di Sara Di Pietrantonio. Questo evento ha catalizzato la rabbia e la determinazione dei collettivi femministi, trasformando un dolore privato in una mobilitazione politica di massa che ha profondamente influenzato il dibattito pubblico sulla violenza di genere in Italia.

La scintilla che ha acceso la miccia della protesta è avvenuta il 2 giugno 2016, quando decine di persone si sono radunate in via della Magliana, nel quadrante sud-est di Roma. La maggior parte dei partecipanti erano donne, tra cui attiviste di collettivi cittadini, operatrici di centri antiviolenza e cittadine comuni. Nonostante la pioggia battente, i manifestanti hanno sventolato cartelli e striscioni, tra cui uno di grandi dimensioni al centro del gruppo che recitava: Una, dieci, cento: diciamo basta! Vogliamo contarci vive.

Also read Selvaggia Lucarelli: 'Chiara Ferragni non è cambiata, ecco perché non ho partecipato al documentario'

Il contesto del femminicidio di Sara Di Pietrantonio

La mobilitazione avveniva pochi giorni dopo la scoperta del corpo carbonizzato di Sara Di Pietrantonio, una ragazza di ventidue anni. L'omicidio è stato commesso da Vincenzo Paduano, il suo ex compagno, che aveva iniziato a perseguitarla dopo la fine della relazione. La notte tra il 28 e il 29 maggio 2016, mentre Sara tornava a casa, la sua auto è stata speronata dall'uomo. Dopo averla raggiunta, Paduano ha ucciso la giovane e ha dato fuoco sia al veicolo sia al corpo della vittima, in un gesto di estrema brutalità e controllo.

Il gesto di Paduano ha rappresentato uno schiaffo morale per la società e per i movimenti femministi. La portata simbolica ed emotiva di quella morte ha spinto i gruppi a decidere di mobilitarsi direttamente nel luogo in cui è avvenuto il femminicidio. Questo luogo è diventato un punto di riferimento per la memoria e la resistenza, simboleggiando la volontà di non dimenticare le vittime di questa violenza sistemica.

Advertisement

Dal lutto privato alla mobilitazione nazionale

La rabbia provata in quella giornata piovosa a via della Magliana ha alimentato una crescente esigenza di azione collettiva. Alla fine di settembre 2016, un'assemblea molto partecipata ha riunito quasi mille persone di diverse età e provenienze. Questo incontro ha rappresentato un momento cruciale di aggregazione, sfociando nella decisione di organizzare una manifestazione nazionale transfemminista contro la violenza maschile sistemica.

La data stabilita per questa storica marcia è stata il 26 novembre 2016. Prima di questo evento, l'ultima grande mobilitazione femminista di piazza contro la violenza in Italia aveva visto decine di migliaia di donne scendere in strada, agitando rumorosamente mazzi di chiavi e gridando slogan contro l'autore dei reati. Tuttavia, la manifestazione del 2016 ha introdotto nuove parole d'ordine, riprendendo lo slogan argentino Ni una menos, ci vogliamo vive, tratto dal movimento fondato in risposta all'omicidio di Chiara Páez.

L'impatto culturale e linguistico del movimento

La trasformazione del dolore in azione politica ha avuto un impatto profondo sul linguaggio utilizzato dai media e dalle istituzioni. In seguito alla manifestazione romana, centinaia di persone si sono riunite nell'aula della facoltà di psicologia dell'università La Sapienza per lavorare alla scrittura di un documento programmatico. Questo testo sottolineava la sistematicità del fenomeno della violenza e la necessità di non osservarlo dalla prospettiva dell'emergenza, ma come un problema strutturale.

Simona Ammerata, una delle attiviste coinvolte, ha evidenziato come le priorità comuni identificate in quel periodo includevano l'aumento dei centri antiviolenza, più risorse economiche, formazione specifica e programmi di prevenzione. L'obiettivo era chiaro: cambiare la cultura del paese affrontando le radici della violenza di genere. Questo approccio ha contribuito a portare sui grandi mezzi d'informazione il lessico dei movimenti transfemministi e dei centri antiviolenza.

Advertisement

Evoluzione della consapevolezza e nuove sfide

Oggi, dieci anni dopo, parole come consenso, cultura dello stupro, femminicidio e violenza maschile fanno parte del dibattito comune. Questo cambiamento lessicale riflette una nuova consapevolezza delle molte facce della violenza. In questi anni si è registrato un aumento costante delle denunce ai centri antiviolenza e l'età delle donne che vi si rivolgono si è abbassata. Questo segno indica che molte ragazze riconoscono più precocemente le dinamiche di potere e controllo all'interno delle relazioni.

Nonostante i femminicidi continuino a verificarsi, la percezione della violenza è cambiata. Come afferma Ammerata, le donne si accorgono prima della violenza e la riconoscono. L'antropologa messicana Marcela Lagarde definisce il femminicidio la manifestazione più estrema della violenza maschile sulle donne, un culmine di discriminazione di genere e violazione dei diritti. La coscienza diffusa che la violenza non è un fatto isolato spinge le persone a unire i puntini tra femminicidi, violenza quotidiana e discorsi pubblici sessisti, vedendoli come tasselli di una dimensione politica più ampia.