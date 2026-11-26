Nuovo caso di violenza di genere in Toscana: uccisione a Ponte Buggianese e suicidio ad A1. Indagini congiunte Firenze e Pistoia su tragedia nel viadotto di Lorena Isceri.

Nella giornata seguente alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la regione Toscana è stata nuovamente lacerata da un atroce episodio di violenza domestica che ha lasciato un segno profondo nella collettività locale. A Ponte Buggianese, comune situato nella provincia di Pistoia, è stato registrato un tragico femminicidio che ha portato alla morte della compagna, identificata come una donna di ventiquattro anni, e successivamente al suicidio dell'uomo autore del gesto criminale.

Il carnefice, dopo aver ucciso la vittima, ha abbandonato la scena del delitto per raggiungere l'Autostrada A1, dirigendosi verso la provincia di Firenze. La scelta della strada maestra non è casuale, poiché l'ultimo rifugio dell'uomo è coinciso con un luogo carico di simbolismo tragico per la regione: il viadotto di Barberino di Mugello, stesso punto esatto dove, nello scorso mese di settembre, si consumò la morte di Lorena Isceri.

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Dettagli della tragedia e luogo simbolico

Le indagini ricostruiscono la dinamica precisa degli eventi con particolare attenzione alla successione temporale e geografica degli spostamenti dell'aggressore. Dopo aver consumato l'omicidio nella sua abitazione sita in via Roma, sempre a Ponte Buggianese nel cuore della Valdinievole, l'uomo ha imboccato l'Autostrada del Sole, percorrendo diverse decine di chilometri fino a giungere nel territorio comunale di Barberino di Mugello.

Una volta giunto sul viadotto dell'Autostrada A1, l'uomo ha dato fuoco al proprio veicolo, incendiando l'auto in modo volontario prima di lanciarsi nel vuoto dal ponte, compiendo il suicidio con la stessa modalità crudele e spettacolare che aveva caratterizzato la morte di Lorena Isceri. Il veicolo, ora oggetto di sequestro tecnico da parte delle autorità, è stato esaminato per raccogliere eventuali prove fondamentali per il lavoro investigativo.

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Indagini congiunte e rilievi scientifici

La complessità e la gravità dell'episodio hanno richiesto l'intervento coordinato di più strutture giudiziarie per garantire una indagine capillare e rigorosa. A occuparsi delle indagini sono chiamate direttamente le procure di Firenze e di Pistoia, che stanno lavorando insieme per ricostruire ogni aspetto della dinamica criminale e verificare eventuali antecedenti o contesti familiari non emersi ancora alla luce del sole.

Nel frattempo, sul luogo del delitto a Ponte Buggianese, squadre specializzate di polizia scientifica stanno conducendo rilievi dettagliati all'interno dell'abitazione in via Roma. Gli agenti stanno esaminando ogni possibile traccia fisica e digitale al fine di comprendere le cause scatenanti della violenza e di chiarire i motivi che hanno spinto l'uomo a commettere l'atto estremo. Il sequestro dell'auto sulla A1 costituisce un altro tassello cruciale per collegare il luogo dell'omicidio a quello del suicidio.

Echi del passato e posizioni istituzionali

La coincidenza geografica con il luogo della morte di Lorena Isceri, avvenuta a settembre sotto la responsabilità di Federico Vella, ha acceso un dibattito immediato sulla percezione di sicurezza e sulla gestione dei casi di violenza di genere nella regione. In quell'episodio, Vella aveva rapito la donna, precipitandola dal viadotto e togliendosi poi la vita, ripetendo una scenografia tragica che sembra riproporsi in circostanze diverse ma con un esito finale identico.

Questa ripetitività di luoghi e modalità ha sollevato interrogativi sulle misure di prevenzione e sui controlli che potrebbero essere implementati in queste aree strategiche della viabilità toscana. Le autorità locali e le associazioni antimafia e antiviolenza stanno richiedendo con forza una revisione delle protocolli di intervento e una maggiore visibilità nei media per rompere il silenzio che spesso avvolge questi casi prima che sia troppo tardi.

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Impatto sociale e prossimi passi procedurali

L'impatto di questo nuovo femminicidio sulla società toscana è profondo, soprattutto perché avviene a ridosso della ricorrenza del 25 novembre, dedicata alla memoria e alla lotta contro la violenza maschile sulle donne. Questo dettaglio temporale accentua il senso di fallimento delle campagne di sensibilizzazione e pone l'accento sull'urgenza di interventi strutturali e non solo simbolicamente effimeri per proteggere le donne a rischio.

I prossimi passi procedurali vedranno il lavoro congiunto delle procure di Firenze e Pistoia intensificarsi nelle prossime settimane, con l'obiettivo di archiviare il fascicolo con le evidenze raccolte e di eventuale incriminazione di eventuali complici o figure responsabili di negligenza nella segnalazione dei precursori della violenza. La comunità locale attende con ansia gli sviluppi delle indagini, sperando in una risposta giuridica che sia all'altezza del dolore e della rabbia provata.