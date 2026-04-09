Femminicidio Tramontano: la Procura insiste sulla premeditazione e contesta la sentenza d'Appello

La Procura Generale torna a chiedere il riconoscimento della premeditazione nel caso del femminicidio di Giulia Tramontano, contestando la decisione della Corte d'Appello. Il processo riaccende il dibattito sulla violenza contro le donne e la giustizia per le vittime.

L'aggravante della premeditazione nel caso del femminicidio di Giulia Tramontano torna al centro del dibattito giudiziario, con la Procura Generale che insiste sulla sua sussistenza. La richiesta si basa su una meticolosa ricostruzione degli elementi probatori, sottolineando come la scelta dell'arma, la preparazione dell'ambiente domestico e la rimozione di un tappeto - interpretata come un chiaro segno di pianificazione - evidenzino una deliberata volontà omicida.

La Procura contesta la decisione della Corte d'Assise d'Appello, ritenendo che quest'ultima non abbia adeguatamente valutato i segnali che, in primo grado, avevano portato al riconoscimento della premeditazione. L'accusa pone l'accento sul lasso di tempo intercorso tra l'ideazione e l'esecuzione del delitto, un periodo che avrebbe consentito all'assassino di riflettere e maturare la sua decisione, escludendo l'ipotesi di un gesto impulsivo. Nel frattempo, il presunto assassino, attualmente detenuto, attende con una certa tranquillità la decisione del tribunale, sostenuto dal suo legale che ribadisce la correttezza della decisione della Corte d'Appello di escludere l'aggravante della premeditazione, pur ritenendo possibile il riconoscimento delle attenuanti generiche. La contrapposizione tra le due posizioni evidenzia la complessità del caso e la delicatezza delle valutazioni giuridiche. La Procura evidenzia la necessità di riconsiderare l'aggravante della crudeltà, data la natura particolarmente efferata dell'omicidio, e l'importanza di analizzare attentamente le dichiarazioni dell'imputato, evidenziando le contraddizioni con le prove raccolte. Il processo si concentra sulla ricostruzione dei fatti e sull'interpretazione delle prove, con l'obiettivo di accertare la verità e stabilire le responsabilità dell'imputato. La decisione finale avrà un impatto significativo sulla pena e sulla qualificazione giuridica del delitto, definendo un importante precedente per casi simili. L'attenzione si concentra anche sul contesto dell'omicidio, avvenuto a Senago, nel Milanese, dove la vittima, incinta di sette mesi, è stata uccisa nella propria abitazione. Le modalità dell'omicidio, con la somministrazione di veleno per topi, sollevano interrogativi sul movente e sull'intento dell'imputato, che secondo alcune ricostruzioni avrebbe cercato di provocare l'aborto della compagna. Il caso Tramontano si inserisce in un quadro più ampio di femminicidi e violenza di genere, richiamando l'attenzione sull'importanza di contrastare la violenza contro le donne e di garantire una risposta efficace da parte del sistema giudiziario. La decisione della Cassazione, ribaltando la sentenza di secondo grado, ha aperto un nuovo capitolo processuale, rimettendo in discussione uno degli aspetti più rilevanti della qualificazione giuridica del delitto e riaccendendo il dibattito sulla giustizia per le vittime di femminicidio. La procura generale contesta la decisione della Corte d'Assise d'Appello che ha escluso l'aggravante della premeditazione e il riconoscimento delle attenuanti generiche, chiedendo che venga ripristinata l'aggravante, basandosi su una serie di elementi probatori che indicherebbero una chiara pianificazione del delitto. Questo processo giudiziario, con le sue implicazioni legali e sociali, pone l'accento sulla complessità del caso e sulla necessità di una corretta interpretazione delle prove per garantire giustizia e tutelare i diritti delle vittime di violenza





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