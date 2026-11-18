Analisi del femonazionalismo come fenomeno politico europeo. Come le leader di estrema destra usano i diritti delle donne per consolidare il potere, escludendo le minoranze e consolidando un'agenda conservatrice.

La percezione pubblica di come le politiche influenzino la rappresentanza femminile sta subendo un'analisi critica senza precedenti. In Italia, la legislazione discussa sotto la guida della premier Giorgia Meloni rende ancora più complessa l'elettabilità delle donne e aumenta le difficoltà per interrompere una gravidanza rispetto al 2022. Questo scenario non è un incidente di percorso, ma la manifestazione concreta del cosiddetto femonazionalismo. Tale termine, coniato dalla sociologa Sara Farris dell'Università di Bologna nel suo volume del 2019, descrive un fenomeno che ha superato la marginalità per diventare centrale nel dibattito politico europeo. La direttrice di Fratelli d'Italia, Marine Le Pen del Rassemblement National e Alice Weidel dell'AfD rappresentano oggi il volto visibile di questa tendenza.

Definizione e origine del femonazionalismo in Europa

Il concetto di femonazionalismo è emerso come strumento analitico fondamentale per comprendere le dinamiche delle destre europee contemporanee. L'origine teorica risale al saggio di Sara Farris, pubblicato in italiano dalle Edizioni Alegre dopo la versione inglese, diventando un testo di riferimento per gli studiosi internazionali. Dieci anni fa, questa alleanza tra retorica femminista e nazionalismo poteva apparire come un fenomeno di nicchia, ma oggi è una realtà strutturale. La crescita dei partiti guidati o sostenuti da donne in posizioni di potere dimostra che questa strategia politica ha ottenuto una legittimazione concreta nel mainstream. Un ampio dossier pubblicato dal quotidiano francese Le Monde il 14 novembre ha dedicato un'attenzione significativa a questa evoluzione, confermando la rilevanza del tema a livello continentale.

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La contrapposizione tra studiose e leader nazionaliste

Le storiche del femminismo tradizionale, come Christine Bard e Michelle Zancarini-Fournel, mettono in discussione la validità della definizione di femminismo applicata a questi movimenti. Bard, curatrice di un volume del 2019 presso le Presses universitaires de France, e Zancarini-Fournel, che pubblicherà un nuovo testo nel 2027 con Florence Rochefort, negano che si possa parlare propriamente di femminismo in questi contesti. La loro critica si basa su due pilastri principali. In primo luogo, molte leader di questa area si definiscono apertamente nemiche del femminismo tradizionale, dichiarando di volerlo combattere piuttosto che abbracciarlo. In secondo luogo, anche quando utilizzano il termine, ne stravolgono il significato tradizionale, attribuendo alla donna un ruolo profondamente conservatore.

L'ideologia conservatrice e il ruolo della maternità

Nella visione delle femonazionaliste, la natura autentica della donna risiede nella maternità e nella cura emotiva della famiglia a sostegno del marito. Questa concezione reazionaria sostiene che la modernità e il femminismo abbiano violato il senso comune e sovvertito l'ordine naturale, producendo i problemi sociali attuali. Tale prospettiva non è lontana dall'integralismo islamico, sebbene le leader di estrema destra facciano della lotta all'Islam uno dei loro cavalli di battaglia principali. Accusano l'Islam di volere la sottomissione femminile, concentrandosi soprattutto sull'Islam dei migranti. Tuttavia, quando sono al governo, queste stesse dirigenti stringono alleanze strette con paesi che applicano la sharia, purché guidati da emiri miliardari, dimostrando una duplice morale nel trattamento delle diverse culture.

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L'impatto sull'elettorato femminile e le conseguenze sociali

Questa propaganda politica sembra funzionare con efficacia presso una fetta specifica dell'elettorato. I dati riportati dal dossier del Le Monde indicano che la quota di elettrici del Rassemblement National e dell'AfD è raddoppiata e continua a crescere. La narrazione secondo cui Le Pen e Weidel siano le vere paladine delle donne convince una parte dell'elettorato femminile, ma esclusivamente quello bianco. L'estrema destra non intende estendere i diritti rivendicati per le donne occidentali ad altre categorie sociali. Prevale invece un relativismo culturale perverso, che confina ogni cultura nel suo luogo di origine e rifiuta l'export dei valori democratici occidentali, impedendo di fatto l'ingresso e l'integrazione di chi proviene da altre aree geografiche.

Eredità storica e prospettive future del movimento

Questa visione essenzialista e anti-universalista rappresenta un'eco diretta del pensiero reazionario del passato, come quello di De Maistre e Donoso Cortés, sebbene i politici contemporanei possano non conoscere direttamente queste figure. I partiti come Fratelli d'Italia, Rassemblement National e AfD ne sono eredi diretti nel concetto di cultura occidentale, che riflette modelli di società di secoli fa. La memoria storica recente, come l'osservazione di donne velate in Lombardia e Veneto negli anni Ottanta, ricorda che questa regressione non è un fenomeno puramente moderno o estraneo alla tradizione europea. La mancanza di spazio per i diritti delle donne in questa ideologia conferma la sua natura reazionaria, lontana da qualsiasi progresso sociale reale.