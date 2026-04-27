Fenerbahçe, esonero shock: Tedesco sollevato dall'incarico dopo il derby perso col Galatasaray

Il Fenerbahçe ha ufficialmente esonerato l'allenatore Vincenzo Tedesco a seguito della pesante sconfitta nel derby contro il Galatasaray. La squadra turca è virtualmente fuori dalla corsa al titolo e l'esonero di Tedesco è il secondo in questa stagione dopo quello di José Mourinho.

Il mondo del calcio turco è scosso da un nuovo cambio di allenatore in uno dei suoi club più prestigiosi, il Fenerbahçe . La società di Istanbul ha ufficialmente comunicato la decisione di sollevare dall'incarico l'allenatore tedesco Vincenzo Tedesco, a seguito di un periodo di risultati negativi culminati con una pesante sconfitta nel derby contro il Galatasaray .

Il ko per 3-0 contro gli acerrimi rivali ha di fatto compromesso le speranze di titolo del Fenerbahçe, che ora si trova a -7 punti dal Galatasaray a soli tre giornate dalla fine del campionato. Questa sconfitta, particolarmente sentita dai tifosi, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, considerando anche l'eliminazione dalla Coppa di Turchia avvenuta pochi giorni prima, ai quarti di finale.

La decisione del Fenerbahçe di esonerare Tedesco rappresenta l'ennesimo capitolo di una stagione turbolenta per il club. L'allenatore tedesco era stato chiamato a guidare la squadra il 9 settembre, subentrando a José Mourinho, che era stato a sua volta esonerato ad agosto dopo l'eliminazione dai playoff di Champions League.

In 45 partite sulla panchina del Fenerbahçe, Tedesco ha ottenuto 26 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte, un bilancio che, nonostante non sia disastroso, non è stato ritenuto sufficiente per raggiungere gli obiettivi stagionali. La pressione per la vittoria, in un campionato estremamente competitivo come quello turco, è sempre molto alta, e un derby perso con un divario così ampio è difficile da digerire per la dirigenza e i tifosi.

La situazione del Fenerbahçe solleva interrogativi sul futuro del club e sulla sua capacità di competere per il titolo nelle prossime stagioni. La ricerca di un nuovo allenatore sarà cruciale per rilanciare la squadra e riportarla ai vertici del calcio turco. L'esonero di Tedesco si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti e movimenti nel panorama calcistico italiano e internazionale.

Altre notizie riportate includono l'interesse di club sauditi per giocatori esperti come Nacho, il rinnovo del direttore generale del Cesena Corrado Di Taranto fino al 2028, e le polemiche legate alla possibile commissariamento della FIGC a seguito di minacce UEFA riguardanti l'esclusione delle squadre italiane dalle coppe europee e la perdita della candidatura per Euro 2032. In Serie A, si discute delle prestazioni altalenanti di Leao e delle strategie di Allegri per valorizzarlo, mentre la Lazio si prepara a una possibile rivoluzione dopo un'altra stagione deludente.

La corsa per un posto in Serie B è iniziata con i playoff, e la finale della Coppa Italia Women tra Juventus e Roma è in programma, con Trenitalia come Title Partner. Infine, si segnala un cambio al vertice degli arbitri, con Dino Tommasi che sostituisce Rocchi come designatore. Il calcio italiano, quindi, è in fermento, tra risultati sportivi, decisioni dirigenziali e polemiche arbitrali, in attesa di un futuro che si preannuncia ricco di sfide e incertezze





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