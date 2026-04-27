Fenice, applausi per l'annullamento della nomina di Beatrice Venezi

Standing ovation al Teatro La Fenice di Venezia per la revoca della nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. La vicenda, durata solo sette mesi, si chiude tra polemiche politiche e sindacali.

Una standing ovation, insolitamente rivolta non all'esecuzione artistica ma a una decisione amministrativa, ha concluso ieri sera la rappresentazione di Lohengrin al Teatro La Fenice di Venezia.

Il pubblico, unito agli orchestrali che agitavano i propri strumenti in segno di approvazione, ha manifestato il proprio sostegno all'annullamento della nomina di Beatrice Venezi come direttrice musicale del prestigioso teatro. Un applauso che sancisce la fine di una vicenda durata appena sette mesi, iniziata a settembre con la decisione del sovrintendente Nicola Colabianchi di affidare l'incarico alla giovane e promettente direttrice.

La Fondazione La Fenice ha ufficializzato la revoca con una nota diffusa quarantotto ore prima dell'effettivo insediamento di Venezi, annullando tutte le future collaborazioni con la maestra. La reazione è stata di grande soddisfazione da parte dei sindacati, che hanno rivendicato la compattezza dimostrata dai lavoratori di ogni reparto del teatro e il sostegno ricevuto dal pubblico.

Le Rsu, in un comunicato congiunto, hanno sottolineato come questo risultato sia il frutto di una battaglia portata avanti per mesi, evidenziando l'importanza dell'unità e della determinazione. Solidarietà è giunta anche da altri importanti teatri lirici italiani, come la Scala di Milano e il Maggio Musicale Fiorentino, dove la notizia dell'annullamento della nomina è stata accolta con gioia.

Le critiche rivolte alla giovane direttrice si sono concentrate principalmente sulla presunta mancanza di esperienza e preparazione necessarie per ricoprire un ruolo di tale responsabilità. Cristiano Chiarot, ex sovrintendente della Fenice, ha commentato che, sebbene nessuno mettesse in dubbio le capacità di Venezi come direttrice d'opera, il ruolo di direttore musicale richiede una solida gavetta e una profonda conoscenza del mondo teatrale.

La questione, quindi, non riguardava tanto il talento individuale quanto la preparazione specifica per un incarico di tale portata. La vicenda ha assunto anche una forte connotazione politica. La candidatura di Beatrice Venezi era stata inizialmente sostenuta dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e difesa fino alla mattinata di ieri, quando la sua posizione è stata giudicata insostenibile anche a Palazzo Chigi.

La direttrice aveva ripetutamente denunciato un'ostilità nei suoi confronti di matrice politica, legata alla sua vicinanza alla premier Giorgia Meloni, sostenendo di essere stata 'imposta' dal sindaco Luigi Brugnaro. La rottura finale sarebbe stata determinata da alcune dichiarazioni rilasciate da Venezi a un quotidiano argentino, giudicate 'incompatibili con lo spirito di collaborazione e il rispetto istituzionale richiesti' dalla Fondazione La Fenice.

In particolare, le affermazioni della maestra secondo cui 'i posti si passano praticamente di padre in figlio' avrebbero suscitato forti reazioni e contribuito alla decisione di revocare la nomina. I sindacati, dal canto loro, hanno sempre ribadito che i posti degli orchestrali sono assegnati tramite concorso pubblico, sottolineando l'importanza del merito e della trasparenza. La vicenda solleva ora interrogativi anche sulla posizione del sovrintendente Nicola Colabianchi, soprattutto in vista delle elezioni amministrative che si terranno a breve.

L'annullamento della nomina di Beatrice Venezi rappresenta un caso emblematico delle dinamiche complesse che caratterizzano il mondo della cultura italiana, dove le questioni artistiche si intrecciano inevitabilmente con quelle politiche e istituzionali. La vicenda evidenzia la necessità di trovare un equilibrio tra la valorizzazione dei giovani talenti e il rispetto delle regole e delle tradizioni che governano il mondo del teatro lirico





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