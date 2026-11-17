Arresto di Gerardo Di Raimo per la morte di sua moglie Domenica Onorati. La vittima aveva denunciato maltrattamenti giorni prima. Indagini a San Giorgio a Liri.

Le forze dell'ordine hanno proceduto al fermo di Gerardo Di Raimo, ottantenne residente a San Giorgio a Liri in provincia di Frosinone, per l'omicidio di sua moglie Domenica Onorati. La donna, novantacinquenne di età reale di settantotto anni, è stata trovata priva di vita nella loro abitazione, portando alla scoperta di una dinamica violenta contraddittoria rispetto alle prime versioni fornite dal coniuge.

La dinamica del decesso e l'allarme iniziale

L'intervento dei soccorsi è scattato nel momento in cui Gerardo Di Raimo ha contattato il numero 118, comunicando che sua moglie si era trovata improvvisamente senza vita all'interno della propria casa. Inizialmente, l'uomo, ex dipendente di un'impresa di trasporti attualmente in pensione, ha cercato di far passare l'accaduto come una morte accidentale, un'ipotesi che ha subito incontrato forti dubbi durante i primi rilievi sul luogo del fatto.

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Gli investigatori dei Carabinieri, giunti sul posto, hanno ascoltato diversi residenti del quartiere per ricostruire il contesto familiare e sociale in cui avvenivano i fatti. Nonostante l'assenza di tracce di sangue visibili nell'abitazione, le perizie tecniche condotte dai sanitari e dai poligrafici hanno accertato che la 78enne è stata colpita alla testa con un bastone, escludendo categoricamente la possibilità di un decesso naturale o accidentale.

Precedenti di violenza e denuncia recente

La versione dell'incidente proposta dal marito è stata definitivamente screditata dall'emersione di un precedente storico di violenza domestica risalente agli anni dell'emigrazione in Canada. La coppia, nata e cresciuta in Canada dove si erano conosciuti e sposati, aveva fatto rientro in Italia vent'anni fa, portando con sé una tragica storia di abusi che si era già manifestata oltreoceano.

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In Canada, Domenica Onorati aveva già subito percosse da parte del marito tali da costringerla al ricovero ospedaliero, un episodio che aveva segnato profondamente la loro storia familiare. Questi fatti, uniti alla denuncia formale per maltrattamenti presentata dalla vittima presso una caserma delle forze dell'ordine solo pochi giorni prima della tragedia, hanno fornito agli inquirenti gli elementi probatori necessari per procedere immediatamente all'arresto di Gerardo Di Raimo.

Posizione della difesa e sviluppi processuali

Durante il trasferimento in caserma, Gerardo Di Raimo ha mantenuto inalterata la sua tesi dell'incidente, rifiutando di ammettere qualsiasi responsabilità nell'aggressione che ha portato alla morte della compagna. La sua difesa, fondata sulla negazione dell'aggressione intenzionale, si scontra con le evidenze materialmente raccolte nel luogo del delitto e con il quadro clinico delle lesioni riportate dalla donna.

Il Pubblico Ministero ha chiarito durante il pomeriggio che le indagini erano ancora in fase attiva per definire ogni singolo dettaglio della dinamica criminosa. Al momento del fermo, nessun altro soggetto era iscritto nel registro degli indagati, sebbene la procura avesse preannunciato la possibile attivazione di canali informativi internazionali per raccogliere ulteriori elementi utili al procedimento.

Impatto sociale e futuro dell'inchiesta

Il caso ha suscitato profonda commozione e allarme nella comunità di San Giorgio a Liri, evidenziando come la violenza domestica possa persistere silenziosamente anche in contesti familiari apparentemente rispettosi della legge. La condanna al carcere di Gerardo Di Raimo segna un punto di non ritorno per la storia della coppia, ormai definitivamente segnata dalla tragedia.

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Nelle prossime ore, l'autorità giudiziaria ordinerà l'autopsia per chiarire con esattezza le cause mediche del decesso e confermare il nesso causale tra le percosse e la morte della 78enne. L'inchiesta continuerà a monitorare ogni aspetto della vita coniugale per assicurare che la giustizia venga fatta nel rispetto delle vittime e della verità storica emersa dalle indagini.