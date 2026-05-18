Fermin Lopez, centrocampista del Barcellona, infortunato e operato per frattura al quinto metatarso del piede destro

Il giocatore del Barcellona, protagonista di una stagione straordinaria, si è infortunato durante la penultima giornata di Liga e dovrà saltare i Mondiali con la Spagna. Il centrocampista ha riportato una frattura al quinto metatarso del piede destro e verrà operato.

Il giocatore del Barcellona ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro e verrà operato. Tempi di recupero lunghi per Fermin Lopez , che salterà i Mondiali con la Spagna .

Il calciatore del Barcellona, protagonista di un'ottima stagione, si è infortunato proprio nella penultima giornata di Liga. Il problema di Fermin Lopez è purtroppo serio, tanto che sarà costretto ad operarsi. E dunque non verrà convocato dal CT della Spagna per i Mondiali di questa estate. Il giocatore della prima squadra Fermín López ha subito durante la partita di ieri una frattura al quinto metatarso del piede destro. Il giocatore sarà sottoposto a trattamento chirurgic





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