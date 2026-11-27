La Squadra Mobile di Roma ha fermato un uomo e una donna per presunti abussi su una minorenne. L'inchiesta scaturisce da una denuncia di uno psicoterapeuta che aveva iniziato un percorso di sostegno con la vittima nel 2024.

La Squadra Mobile di Roma ha eseguito un fermo nei confronti di un uomo e di una sua amica, indagati per reati sessuali ai danni di una minorenne. L'intervento operativo è scaturito da una formale segnalazione effettuata da uno psicoterapeuta, il quale aveva avviato un percorso di sostegno con la ragazza di 17 anni. Durante le sedute, la vittima ha riferito al professionista di aver subito abusi da parte di un uomo che aveva fatto leva sulle sue difficoltà adolescenziali.

La dinamica dei reati e l'uso della magia bianca

L'indagine ha ricostruito una cronologia precisa degli eventi, iniziata ufficialmente dall'inizio del 2024. Secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche raccolte dagli investigatori, l'aggressore aveva inizialmente proposto alla giovane riti di "magia bianca", prospettandoli come una soluzione terapeutica o una forma di cura. Questa pratica, apparentemente innocua all'inizio, è diventata nel tempo lo strumento per instaurare un rapporto di controllo e dipendenza emotiva con la vittima.

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Nei primi mesi del 2024, la natura dell'interazione è cambiata drasticamente, trasformandosi in una serie di attenzioni sessuali. Le intercettazioni della Squadra Mobile di Roma hanno registrato "interlocuzioni abbastanza invasive", finalizzate a indurre la minore a compiere atti sessuali di diverso genere. L'uomo avrebbe sfruttato il contesto di cura iniziale per normalizzare richieste sempre più esplicite, aggirando le difese della giovane attraverso un piano minuzioso e prolungato nel tempo.

Coercizione economica e ruolo della complice

Per ottenere i favori sessuali della vittima, l'indagato principale ha utilizzato metodi coercitivi che spaziavano tra ricatti emotivi e promesse di vantaggi materiali. Nel corso degli incontri, alla ragazza sarebbero state prospettate somme di denaro variabili, che andavano da poche decine di euro ad alcune centinaia di euro. Inoltre, l'aggressore avrebbe proposto l'acquisto di oggetti di valore, citando esplicitamente l'acquisizione di una sigaretta elettronica come ricompensa o incentivo per la compliance della minore.

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Oltre all'uomo, le manette sono finite anche al polso di una sua amica, esterna al nucleo familiare della vittima. Gli investigatori la ritengono "consapevole e complice" dell'abitudine sessuale dell'uomo. La donna è indagata per aver partecipato attivamente o per esser venuta a conoscenza del ricatto, che non escludeva il ricorso a materiale fotografico riguardante minori. La sua presenza è stata rilevata come elemento di supporto o di copertura all'interno della dinamica abusive.

Conseguenze legali e stato attuale delle indagini

Entrambi gli indagati, l'uomo e la donna, sono stati immediatamente fermati e trasferiti in una struttura detentiva a disposizione dell'autorità giudiziaria romana. La misura cautelare è stata applicata considerando la gravità dei fatti e la natura protettiva necessaria per la vittima minorenne. Le indagini non sono state concluse con il fermo, ma procedono attivamente per chiarire ogni aspetto della dinamica e verificare la presenza di altri elementi probatori.

Le autorità investigative stanno attualmente valutando l'eventuale coinvolgimento di altre vittime oltre alla ragazza di 17 anni. La natura dei reati, che include l'abuso su minore e la corruzione o coazione, richiede un'analisi approfondita di ogni interazione registrata durante il periodo di indagine. La Procura di Roma supervisiona le operazioni della Squadra Mobile per garantire che ogni riscontro risulti inconfutabile in sede processuale, tutelando al contempo la riservatezza e l'identità della vittima.