Gerardino Di Raimo, 80 anni, è stato fermato per l'omicidio della moglie Domenica Onorati. Indagini rivelano una lunga storia di violenze domestiche.

Il pensionato di 80 anni Gerardino Di Raimo, noto agli abitanti di San Giorgio a Liri come Jerry, è stato sottoposto a misura cautelare di fermo dal tribunale di Frosinone. L'arresto segue la scoperta del corpo senza vita della moglie Domenica Onorati nella loro abitazione situata in via Castelnuovo. Gli investigatori hanno individuato nel coniuge il principale indagato per il delitto avvenuto nella mattinata del 16 novembre.

Dettagli dell'omicidio e scoperta del cadavere

La tragedia è emersa quando Di Raimo ha effettuato chiamate telefoniche di emergenza sia al 118 che ai Carabinieri. In queste comunicazioni, l'uomo ha affermato che la consorte stava male e che non rispondeva più al suo richiamo. I soccorritori dell'ambulanza sono intervenuti poco dopo e hanno potuto constatare solo il decesso della donna, accertando che il decesso era già avvenuto da tempo.

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Già dai primi momenti del sopralluogo, gli agenti hanno notato incongruenze incompatibili con un evento naturale. Sul volto e sul corpo di Domenica Onorati erano presenti numerosi lividi e ferite. I Carabinieri hanno subito ipotizzato che la morte fosse stata causata da percosse inferte con le mani nude e con l'ausilio di un bastone, come emerge dalle prime ricostruzioni.

Indagini sulla storia delle violenze

Le autorità giudiziarie stanno conducendo accertamenti approfonditi per ricostruire la dinamica dei fatti e la cronologia degli abusi. Il medico legale dovrà effettuare un'autopsia completa nei prossimi giorni per determinare con precisione la causa del decesso. Inoltre, l'indagine mirerà a verificare se le lesioni riscontrate sul corpo della vittima risalgano a periodi precedenti, confermando una presunta cronologia di maltrattamenti.

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Le testimonianze raccolte dai Carabinieri descrivono un quadro allarmante di violenza domestica protrattasi per anni. Conoscenti della coppia hanno dichiarato che Domenica Onorati subiva le aggressioni di Di Raimo da lungo tempo. Una parte significativa di questa storia si sarebbe svolta quando la coppia risiedeva all'estero, in particolare in Canada.

I testimoni hanno riferito che anche durante la permanenza in Canada, la donna aveva dovuto ricorrere alle cure ospedaliere a causa delle percosse subite. La coppia era rientrata in Italia circa vent'anni fa. Il procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, sta valutando la possibilità di inviare richieste di informazioni alle autorità estere per recuperare eventuali denunce o referti medici precedenti.

Contesto nazionale di violenza sulle donne

Il caso di San Giorgio a Liri si inserisce in un periodo particolarmente duro per la cronaca nera italiana relativa alla violenza sulle donne. Nello stesso periodo, indagini simili si stanno svolgendo in altre regioni. Un'altra donna è stata trovata morta nella sua abitazione in Campania, portando gli investigatori a concentrare i sospetti sui familiari.

In provincia di Salerno, a Angri, una donna di 50 anni è stata uccisa in casa. Gli investigatori hanno immediatamente individuato nel secondogenito di 28 anni il principale sospetto. Il giovane è risultato irreperibile per gran parte della giornata dopo la scoperta del corpo della madre, alimentando le ipotesi di fuga o occultamento.

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Un altro caso analogo ha interessato il comune di Serre, sempre in provincia di Salerno. Qui, un ottantottenne ha ucciso la moglie Immacolata Paolino, anch'ella ottantaduenne e allettata, colpendola con un'arma da taglio. Successivamente, l'uomo ha cercato di togliersi la vita ferendosi all'addome, ma è stato soccorsito dal 118 e trasportato al ospedale di Eboli.

Prossimi step processuali e sequestri

Le indagini a San Giorgio a Liri procedono con il sequestro dell'abitazione dove si è consumato il delitto. Gerardino Di Raimo è stato portato in caserma per essere ascoltato dai magistrati inquirenti. L'udienza per la convalida del fermo e le successive decisioni sulla posizione dell'indagato sono in corso di definizione.

La magistratura di Cassino sta collaborando strettamente con i Carabinieri del comando provinciale per ricostruire ogni singolo episodio di violenza. L'obiettivo finale è garantire che la memoria delle vittime di abusi domestici, incluso il presunto periodo canadese, venga correttamente documentata e processata secondo le norme vigenti.