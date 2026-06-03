Fermo per quattro persone per la scomparsa e morte dell'imprenditore Francesco Vorraro: accuse di sequestro, estorsione e occultamento di cadavere

Quattro fermi per la scomparsa dell'imprenditore Francesco Vorraro, scomparso il 9 febbraio 2026. Le indagini rivelano un piano di sequestro a scopo di estorsione finito in tragedia con la morte della vittima e l'occultamento del cadavere. Le forze dell'ordine cercano il corpo in un'area boschiva di Terzigno.

Francesco Vorraro , imprenditore di 58 anni originario di Somma Vesuviana e residente a Poggiomarino, è scomparso il 9 febbraio 2026. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli e condotte dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata , hanno portato all'esecuzione di un decreto di fermo d'urgenza nei confronti di quattro persone, tra i 32 e i 34 anni, residenti tra Terzigno e San Giuseppe Vesuviano.

Gli indagati sono accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione con l'aggravante della finalità mafiosa, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il piano era quello di rapire l'imprenditore, attivo nel settore alimentare con operazioni di import-export, per ottenere un riscatto.

Tuttavia, l'uomo è deceduto durante il sequestro e i presunti responsabili avrebbero occultato il corpo in un'area boschiva di Terzigno, dove sono in corso ricerche con ruspe. La scomparsa era stata denunciata dai familiari e l'auto della vittima era stata ritrovata a Sarno, in provincia di Salerno. Un filmato di videosorveglianza ha immortalato Vorraro in compagnia di due persone poco prima della scomparsa.

L'imprenditore era stato in passato coinvolto, ma poi scagionato, in un'inchiesta per riciclaggio legata al clan Giugliano; proprio i suoi affari e i legami con aziende all'estero sono ora sotto la lente della Dda. Il pm antimafia Giuseppe Visone coordina l'inchiesta





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