Fermo per terrorismo internazionale a年轻 della Brianza: diffondeva propaganda jihadista sui social

Un 21enne italiano di origini marocchine arrestato per diffusione di contenuti jihadisti e possibili piani violenti. Indagine della Digos e Procura di Milano, con riferimenti a episodi come l'investimento di Modena e l'acquisto di un biglietto per il Marocco. Il giovane nega le accuse, spiegando le attività online come divulgative e il viaggio per un esame.

La Procura di Milano ha disposto il fermo di un giovane di 21 anni residente in Brianza con l'accusa di terrorismo internazionale. Secondo gli inquirenti, il ragazzo avrebbe utilizzato i propri profili social per diffondere contenuti di propaganda jihadista, esaltare attentati compiuti dallo Stato Islamico e manifestare una crescente adesione all'ideologia estremista, fino a lasciare intendere la possibilità di un passaggio all'azione.

Il giovane, nato in Italia da genitori marocchini, è stato bloccato nell'ambito di un'indagine coordinata dal pubblico ministero Alessandro Gobbis e dal procuratore di Milano Marcello Viola. Gli investigatori della Digos, attraverso il monitoraggio delle sue attività online, avrebbero documentato una rapida radicalizzazione ideologico-religiosa culminata nella pubblicazione di post e commenti considerati particolarmente allarmanti.

Secondo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, il 21enne avrebbe pubblicato sui social contenuti che celebravano attentati terroristici contro i cristiani e contro l'Occidente, accompagnati da messaggi di incitamento al martirio. Tra gli elementi che hanno attirato l'attenzione degli investigatori vi sarebbe anche un riferimento al tragico episodio avvenuto a Modena il 15 maggio scorso, quando un'auto investì alcuni passanti provocando una vittima e diversi feriti.

Sebbene quel fatto non sia stato classificato come attentato terroristico, il giovane ne avrebbe condiviso le immagini in un contesto ritenuto significativo dagli inquirenti. Per la Procura, i messaggi pubblicati online mostravano una disponibilità concreta al sacrificio personale e lasciavano presagire una possibile attivazione violenta. A rendere ancora più preoccupante il quadro investigativo sarebbe stato il possesso di un biglietto aereo per il Marocco con partenza fissata per il 9 giugno, circostanza che ha contribuito ad accelerare l'intervento degli investigatori.

Nei documenti dell'accusa vengono riportati anche alcuni scambi avvenuti in rete. In uno di questi, commentando il tema di una possibile sovversione politica, il giovane avrebbe scritto: "Impossibile fare un colpo di Stato nella situazione attuale", intervenendo in una discussione nella quale un altro utente sosteneva la necessità di un numero maggiore di persone organizzate per realizzare un cambiamento radicale.

In un'altra conversazione avrebbe invece pubblicato la fotografia di un bambino dalla pelle chiara e dagli occhi azzurri scrivendo: "Chiaramente è superiore a te", in risposta a un interlocutore che lo aveva insultato per le sue origini africane. L'indagine che ha portato al fermo nasce da un altro filone investigativo seguito dalla Digos e dalla Procura milanese.

Gli accertamenti erano infatti partiti durante le attività che ad aprile avevano portato agli arresti domiciliari di un giovane italo-albanese residente nel Pavese, accusato di far parte di una rete online di estremisti neonazisti e antisemiti con riferimenti all'organizzazione di estrema destra Terza Posizione. Interrogato oggi davanti al giudice per le indagini preliminari il 21enne ha respinto le accuse.

Secondo la sua versione, i contenuti pubblicati sui social avrebbero avuto esclusivamente finalità divulgative e non sarebbero stati espressione di adesione personale all'ideologia jihadista. Per quanto riguarda il riferimento all'episodio di Modena, avrebbe spiegato di essere consapevole che non si trattava di un attentato terroristico, sostenendo di aver condiviso semplicemente il video dell'accaduto. Anche sul viaggio in Marocco ha fornito una spiegazione alternativa: il biglietto aereo, ha dichiarato, era stato acquistato per sostenere un esame.

Spetterà ora al gip decidere sulla richiesta di convalida del fermo e sull'eventuale applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura. Gli inquirenti ritengono che gli elementi raccolti delineino un percorso di radicalizzazione avanzato e potenzialmente pericoloso; la difesa sostiene invece che si sia trattato soltanto di attività online prive di reali intenzioni operative





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